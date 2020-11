El PSOE señala de insuficientes las ayudas de la Junta para Granada

El portavoz socialista, Paco Cuenca, recuerda a Moreno Bonilla que “tiene una deuda con esta ciudad después de retrasar las medidas contra la pandemia, lo que provocó que los contagios se dispararan en la capital”. El ex alcalde exige al Gobierno Andaluz un plan especial diferenciado del resto de Andalucía y la puesta en marcha de proyectos como la nueva línea del metro por el centro o el plan de Calidad de Aire para hacer frente a la contaminación ya los problemas de salud derivados.

El ex alcalde y portavoz del Grupo Municipal Socialista, Paco Cuenca, ha vuelto a tildar de insuficientes las ayudas de la Junta para Granada y señalado que el plan Andalucía en Marcha “vendido por el gobierno de Moreno Bonilla es un brindis al sol que no mejorará la situación en la que se han quedado miles de empresas granadinas tras la medidas excepcionales que se han tenido que tomar en Granada a causa de la pandemia, y de la pasividad del Gobierno Andaluz por no adoptar medidas a su debido tiempo para contener los contagios”.

Para el máximo responsable del PSOE en la ciudad, “no pueden tratar a los granadinos como al resto de Andaluces porque la situación en Granada a todas luces ha sido totalmente, con una medidas mucho más restrictivas que merecen medidas y ayudas especial y diferenciadas”. Al respecto, ha apuntado que “es el momento de demostrar que los granadinos importamos, y eso se hace impulsado los grandes proyectos pendientes como puede ser la nueva línea de metro por el centro o el plan de Calidad del Aire, con el objetivo de reducir los niveles de contaminación, una de nuestras lacras que afecta directamente a la salud de los granadinos”.

Cuenca ha insistido en que, “el sacrificio de muchas personas ha provocado la mejora en unos datos que deben seguir preocupándonos. Por eso, hay que dar las gracias a los granadinos y a las granadinas y, muy especialmente a quienes han tenido que cerrar sus negocios estas semanas, desgraciadamente sin ningún tipo de ayuda de Junta y Ayuntamiento. Ese sacrificio tienen el mérito de esta mejora que, en ningún caso, nos debe llevar a la relajación”.

Al respecto, ha criticado la falta de sensibilidad de Moreno Bonilla quien esperó a ayer a ultima hora para anunciar el cese del cierre obligatorio de la hostelería y comercios, en ejemplo más “de que tanto PP como CS desconocen la situación real por la que están pasando las empresas granadinas. Hoy nos hemos encontrado como muchas cafeterías y comercios cerrados porque no les ha dado literalmente tiempo a abrir, podrían haber anunciado esta apertura el viernes y los negocios habrían tenido un margen de dos días para prepararse”.

Por otro lado, el socialista se ha referido al “nulo peso de actual alcalde en Sevilla”, al tiempo que le ha echado en cara que no haya reclamado un plan especial de ayudas para la ciudad, así como inversiones que vengan a aliviar la situación en la que se ha quedado nuestra economía”. El portavoz del PSOE ha tildado de lamentable la actitud del señor Salvador quien agacha la cabeza “ante el Plan Andalucía en Marcha, convertido desde su anuncio en un brindis al sol”.

Respecto a este plan, Cuenca se ha preguntado dónde está la necesaria ampliación del Metro por la ciudad de Granada, dónde está el apoyo de la Junta al soterramiento del AVE por la Chana, dónde está el Plan Metropolitano de Calidad del Aire para Granada y su Área Metropolitana, “ya que les recuerdo que, tal y como confirmó el bipartito, Granada está apercibida por el Gobierno de España por la pésima calidad de su aire, algo que no ha motivado ni una sola medida por parte de Junta y bipartito”.

Para el máximo responsable del PSOE, Granada se ha convertido en la gran olvidada de la Junta de Andalucía, “y, ni siquiera, en esta situación tan crítica Moreno Bonilla mira por nuestra ciudad, como hemos visto estos últimos dos años cuando se recortó 5 millones en el Consorcio Metropolitano de Transportes, o cuando se llevaron la gestión del Parque de las Ciencias a Sevilla o trata de cerrar la Escuela Andaluza de Salud Pública”.

Para Cuenca, no sólo la Junta debe adoptar medidas “específicas y extraordinarias para Granada, desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento se tienen que dar ya los pasos para proceder a la exención de impuestos, algo que tanto PP como Cs llevan demorando más de ocho meses en un ejemplo más de su incapacidad para gestionar Granada, una incapacidad que nos ha llevado a una situación límite de la pandemia por no tomar medidas cuándo era necesario”.