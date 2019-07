El PSOE presenta “un sólido equipo en la oposición que defenderá a los granadinos”

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Cuenca, ha presentado este jueves el esquema de trabajo de su grupo en la oposición, así como las competencias que tendrán los diez concejales electos de PSOE, ganador de las elecciones municipales del 27M. El socialista ha destacado “la solvencia, la preparación, la profesionalidad, así como la capacidad de generar confianza de su equipo en la oposición ante el desgobierno, el caos y la parálisis que representa el gobierno de PP y Cs en el Ayuntamiento de Granada”.

Cuenca ha destacado que cuando tuvieron que coger “las riendas de la ciudad”, lo hicieron “con seriedad, humildad, y mucho trabajo”, algo que seguirán haciendo desde la oposición, “con más esfuerzo si cabe para traer la tranquilidad, la cordura y la profesionalidad a la Plaza del Carmen”.

Así, Cuenca ha explicado que, una vez conocidas las áreas de Gobierno, “que podrían cambiar de nuevo como ya hemos visto en los últimos días ante el caos que mantiene PP y CS”, el PSOE ya tiene “el trabajo asignado para comenzar la tarea para que los granadinos tengan certezas y seguridad, en este desgobierno de la vergüenza”. Al respecto, Cuenca ha detallado que ejercerá la labor del portavoz, acompañado por Raquel Ruz y Miguel Ángel Fernández Madrid como viceportavoces. “Ambos tendrán también áreas de responsabilidad. Raquel llevará Movilidad, Protección Ciudadana y Comercio, mientras que Migue Madrid se hará cargo de un área de Calidad del Aire y Emergencia Climática, además de Urbanismo y Mantenimiento”, ha señalado.

Por otro lado, José María Corpas se encargará del área de Ahorro y Eficiencia Económica, en la que estarán Economía, Hacienda, Contratación, Personal y GEGSA. Ana Muñoz será la encargada de las relaciones institucionales, y será responsable de las áreas de Igualdad, Transparencia y Empleo. Por su parte, Eduardo Castillo será el responsable de las relaciones con los barrios y las juntas de distrito, además de Juventud y Deportes. “Será puente entre el grupo municipal socialista y cada uno de los distritos, dedicándole una especial atención al trabajo de las Juntas Municipales de Distrito”, ha detallado Cuenca, quien ha adelantado que María de Leyva estará al frente “de Cultura y Patrimonio, además de prestar atención al igual que Ruz y Muñoz a Comercio e Igualdad, respectivamente”.

En cuanto a los nuevos concejales que se suman al grupo, Nuria Gutiérrez será la encargada de los Derechos Sociales. “La infancia, las personas mayores, la diversidad, inexistente para el nuevo gobierno, la accesibilidad y la familia (en un sentido amplio) serán el objeto de su trabajo de oposición haciendo valer su experiencia profesional en este asunto”, ha afirmado el portavoz socialista, quien ha destacado además el papel de Paco Herrera, “al frente del área de Relación con la UGR y Smart City, añadiendo ese plus de internacionalización y profesionalidad que sólo el tiene en este Ayuntamiento”. Por su parte, Eva Garde será la encargada de acometer las tareas de Turismo e Internacionalización de Granada.

Cuenca ha señalado que el reparto de competencias conforman al grupo municipal “como un auténtico equipo de Gobierno, tan preparado y profesional en esta parcela como si estuviese en alcaldía”. “Se trata de un equipo que busca generar confianza absoluta en la ciudadanía. Estamos convencidos de que la gente vendrá a nosotros porque generamos confianza, algo que no puede decir el Gobierno actual. Se trata de un equipo que, si lo tuviera en frente, me haría esforzarme a unos niveles titánicos para no meter la pata, algo que, por otra parte es lo que exige y demanda esta ciudad”, ha añadido.