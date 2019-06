El PSOE nombra una comisión negociadora para iniciar contactos y formar gobierno en Granada

Una semana después de haber dado a conocer el documento que el PSOE de la capital envió a las formaciones políticas que obtuvieron representación en el Pleno del Ayuntamiento, tras las elecciones del pasado 26 de mayo, la vicesecretaria general de esta formación, Ana Muñoz, ha comparecido ante los medios de comunicación para anunciar que, a partir de la semana próxima, “vamos a iniciar las reuniones con el resto de partidos, menos VOX, para comenzar a construir el Gobierno de la estabilidad y la confianza de la ciudad de Granada”.

Para Muñoz, “entendemos que ha pasado el tiempo suficiente para que los partidos hayan podido trabajar sobre nuestra propuesta. La semana pasada dijimos que dejaríamos pasar unos días antes de ponernos manos a la obra, ejecutando el mandato recibido por la ciudadanía, que no era otro que el iniciar los contactos para conformar un Gobierno que pueda seguir avanzando en aquellos aspectos que son cruciales para la ciudad y cuyos cimientos se han puesto durante los últimos tres años. Me estoy refiriendo al empleo, a la igualdad, a la transparencia, al equilibrio entre los barrios, a la capitalidad cultural de Granada, a la sostenibilidad y calidad de vida. Estos son los parámetros que le preocupan a la ciudadanía y estos deben ser los ejes del debate”.

En ese sentido, la número dos del PSOE granadino ha anunciado que, a partir de la semana próxima, “se iniciarán los contactos con las formaciones políticas en un calendario que se está definiendo en este momento y que, como siempre se comunicará para actuar con absoluta transparencia, tal y como hemos hecho siempre”. El equipo que dirija esas negociaciones, según ha informado Muñoz Arquelladas, “estará conformado por el candidato alcalde, Paco Cuenca, y por el ex alcalde Jesús Quero, una persona que ha demostrado a lo largo de toda su trayectoria política una excelente capacidad de acuerdo y negociación y que cuenta con un acreditado respeto, tanto fuera como dentro de su partido”. Dicho equipo se completará con Ana Muñoz.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Baldomero Oliver, ha tomado la palabra a continuación siendo bastante crítico con lo que, a su juicio “la ceremonia de la frivolización que pretende hacer Sebastián Pérez de todo este proceso”. En palabras de Oliver “Pérez ni si quiera disimula y deja muy a las claras que lo único que hay detrás de su intención por ser alcalde a toda costa es un proyecto exclusivamente personal, que no obedece a deseo alguno de trabajar por Granada, de hacerla avanzar, de apostar por su futuro. En su ideario solo hay túneles irrealizables, teleféricos fantasmagóricos, escaleras mecánicas extravagantes y presuntos favores ocultos que abren muchas sospechas en su gestión”.

Oliver, haciendo referencia a una reciente entrevista en la que Sebastián Pérez presumía de tener “unas excelentes relaciones” con VOX, pues “el 90% de sus cuadros han sido militantes del PP”, se ha preguntado “si entre estos dos partidos no existe ya un acuerdo que están ocultando al a ciudadanía. Exijo al señor Pérez que lo aclare y, lo más importante, a cambio de qué. Estamos hablando del futuro de la ciudad y no de lo que pretende hacer con ella Sebastián Pérez, una corte en la que él sea, más que el alcalde, un visir, y un salón de plenos repleto de súbditos silentes y cómplices. Nosotros sólo queremos la estabilidad que el Ayuntamiento de Granada merece y exige, y eso no se logra buscando el apoyo de partido que están a años luz del interés general de la ciudad y que solo desean escaparates para sus asuntos particulares. Tesitura en la que está el PP en este instante buscando una solución al problema personal del señor Pérez a toda costa”.