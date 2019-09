El PSOE estudia tomar medidas judiciales tras las declaraciones de Olivares sobre los fondos EDUSI

Veinticuatro horas después de que el portavoz del equipo de Gobierno, el concejal de Ciudadanos Manuel Olivares, lanzara ayer unas graves acusaciones contra el portavoz del PSOE en el Consistorio, Paco Cuenca, en las que se afirmaba de manera categórica que se habían pagado sueldos de funcionarios con fondos EDUSI, llega la reacción del Grupo Municipal Socialista protagonizada por Eduardo Castillo y José María Corpas, quienes han comparecido ante los medios para afirmar que “lo dicho por Olivares es de una extrema gravedad que tendrá sus consecuencias”.

Eduardo Castillo ha dicho que “en política no vale todo. Las declaraciones de ayer de Olivares demuestran que aún no tiene asumido su papel de concejal de gobierno. Sigue haciendo la oposición a la oposición y lo hace, además, cruzando todas las líneas rojas posibles. El concejal de Ciudadanos miente de manera descarada, lo que no nos extraña, ya que llevan mintiendo incluso a sus socios de gobierno desde el pasado 14 de junio. Y usan la mentira para disimular su absoluta incapacidad que tiene a la ciudad paralizada y en una crisis constante, tal y como se demuestra cada día con declaraciones de unos y otros hablando de sillones y sueldos y no de los problemas de la ciudad”.

En opinión de Castillo, “decir que el equipo de gobierno anterior no hizo nada con los EDUSI choca frontalmente con las ruedas de prensa que el PP ha ido dando durante todo el verano presentando proyectos ya ejecutados y que han sido posibles gracias a esos fondos y a la gestión socialista al frente del Ayuntamiento. Es el caso de la recepción de las obras de Casillas Bajas, presentada a bombo y platillo por el responsable de Urbanismo; o la presentación de las nuevas luminarias de alumbrado público de la ciudad que hizo la concejala de Participación Ciudadana también el pasado mes de agosto”.

Para el concejal del PSOE, “Olivares acredita cada vez que habla que es incapaz de leerse un papel y que tiene muy poca idea de gestión pública, ya que la propia naturaleza de los EDUSI, como en todas las ayudas europeas, permite que se pueda computar como aportación municipal la parte proporcional del sueldo que cada funcionario destina a la realización de cualquier proyecto sujeto a esas ayudas. El señor Olivares, como pasa con el resto de sus compañeros, ha hecho ya de la mentira una herramienta política y eso debe conocerlo la opinión pública. Un señor que miente no puede ser creíble nunca”.

Por su parte, José María Corpas ha afirmado que “el Grupo Municipal Socialista ha puesto en manos de su asesoría jurídica las declaraciones de Olivares para que estudie la posibilidad de adoptar algún tipo de medida después de lanzar unas acusaciones tan graves sin una sola prueba. Su irresponsabilidad es muy grave y no debe salirle gratis”.

Para Corpas, “el señor Olivares radiografía a la perfección la situación del equipo de gobierno que nace del Pacto de los Trapos Sucios. Partido por la mitad, en un lado tenemos a Ciudadanos con cuatro ediles, pero que en realidad son dos; y por otro a siete del PP que no se fían de ellos. En medio de todo eso, Olivares tiene que lanzar bombas de humo para esconder la auténtica parálisis de este Ayuntamiento, bombas de humo que son simple y llanamente mentiras. Solo hay que ver cada viernes la Junta de Gobierno Local, en la que es inexistente la gestión y donde Olivares se esfuerza cada día en ensuciar el trabajo de Paco Cuenca, aunque para ello tenga que decir cosas que acreditan su falta de preparación”.

Los socialistas apuntan que el Ayuntamiento lleva medio año sin juntas municipales de distrito

Eduardo Castillo, en este mismo sentido, ha puesto como ejemplo de parálisis en la ciudad el hecho de que Granada vaya a estar más de medio año sin juntas municipales de distrito. Según el concejal, “no nos sorprende nada de un gobierno que no convocó el pleno ordinario del pasado mes de julio, algo inédito. La responsable de Participación Ciudadana se está tomando con mucha calma la puesta en marcha de un órgano de participación que es clave en Granada. De hecho, hemos recibido muchas llamadas de asociaciones de vecinos verdaderamente preocupadas por la inacción municipal. Para ellas, las juntas de distrito son el único espacio donde poder apretar al equipo de Gobierno en asuntos que para ellas son fundamentales en materia de mantenimiento, obras o limpieza, por poner solo tres ejemplos”.