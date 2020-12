El PSOE denunciará ante la Junta los cortes de luz en Almanjáyar

El ex alcalde y portavoz del Grupo Municipal Socialista, Paco Cuenca, ha anunciado que su Grupo Municipal presentará una denuncia y queja formal por los continuos cortes de luz en el barrio de Almanjáyar ante la delegación de Industria de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Granada y Endesa, después de que los vecinos sufran cortes del suministro casi a diario desde hace tres meses. Cuenca se ha hecho eco del malestar de los vecinos de la plaza Francisco Simonet quienes han iniciado una campaña de recogida de firmas “ante lo que consideran una situación inhumana”.

El socialista ha mostrado además su “indignación” ante la pasividad del gobierno de Luis Salvador a quien ha acusado de mirar hacia otro lado y “no cumplir sus compromisos con ningún barrio afectado por los cortes de luz”. El ex alcalde ha recordado que los vecinos de Francisco Simonet “pagan sus recibos puntualmente, pero no tienen garantizado un servicio que es un derecho básico”. Ante esto, el máximo responsable del PSOE en el Ayuntamiento recalcado que “su formación” va a exigir a la Junta y al Ayuntamiento “responsabilidades, porque no pueden seguir mirando hacia otro lado PP y CS, mientras los vecinos hoy, que hace frío, no saben si les cortarán la luz”.

Por su parte, Juan José Montijano, en representación de los vecinos, ha avanzado que, “en la zona, vive gente de clase media, vecinos desde hace más de 40 años, profesores, abogados, etc, que sufrimos cortes de luz desde hace tres meses, algo que no nos había pasado nunca, principalmente porque la instalación de Endesa es antigua, obsoleta y adolece de revisiones periódicas, por lo que los transformadores saltan”.

Montijano ha detallado que “es profesor y que a diario tiene que ir a un cibercafé para poder impartir sus clases y se ha referido a cómo sus hijos no pueden seguir las clases online, o al grave problema que supone estos cortes para los vecinos que están enganchados a botellas de oxígeno, y más ahora en estos tiempos de pandemia”.

El portavoz vecinal ha precisado que, “lo único que exigimos es nuestro derecho a recibir un suministro constante y adecuado en consonancia con los recibos que pagamos cada mes”, al tiempo que ha agradecido al grupo municipal socialista “su apoyo en esta causa y en la grave situación que estamos sufriendo todos los vecinos de la zona”.