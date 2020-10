El PSOE denuncia que el centro de salud de La Zubia esté “casi a la mitad de personal en plena pandemia”

El PSOE de Granada ha denunciado que el centro de salud de La Zubia está “casi a la mitad” de personal” en plena pandemia del Covid-19 por lo que ha exigido a la Junta de Andalucía la contratación de más profesionales ante la escasez de plantilla que existe para atender las incidencias provocadas por el virus y el cuidado que necesitan las y los pacientes crónicos.

En una visita a La Zubia, la diputada en el Congreso Elvira Ramón, acompañada por la portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de La Zubia, Purificación López, ha denunciado que el “colapso” de la Atención Primaria en la provincia está “perjudicando seriamente a la salud de la ciudadanía”. La socialista ha apuntado que las y los usuarios están reclamando una atención presencial que pasa porque “se refuerce de personal los propios centros de atención primaria, con circuitos seguros que garanticen la salud de las y los profesionales y pacientes”.

“El Gobierno de Moreno Bonilla tiene que enviar un mensaje de seguridad a la ciudadanía, que Salud está preparada para atender la situación que genera la propia pandemia y, además, la prevención y atención de la salud en los centros de salud y consultorios”, ha dicho. Ramón, que ha criticado que las y los usuarios hayan tenido que sufrir las altas temperaturas a las puertas de los centros de salud y ahora el frío a la espera de ser atendidos, ha pedido una atención primaria “presencial y con garantías”.

“Hay casos en los que no se están haciendo los controles adecuados en pacientes vulnerables con hipertensión, diabetes o que necesitan acudir para que le realicen el control del sintrón”, ha expuesto. Tras trasladar su apoyo a las y los profesionales y destacar el esfuerzo y el trabajo que llevan realizando durante todo este tiempo, la socialista ha reprochado a la Junta que no esté cubriendo las bajas por enfermedad ni por jubilación, pese a que “están agotados y se ha incrementado notablemente su labor”. “Se han convertido en rastreadores, tienen que llevar a cabo la práctica de las pruebas PCR y seguir la evolución del Covid-19 en residencias de mayores y centros educativos, además de su labor habitual en centros de salud y consultorios”, ha dicho para censurar que la Consejería de Salud haya anunciado a “bombo y platillo” la contratación de 8.000 nuevos profesionales en toda Andalucía cuando solo el 3% de todos ellos son médicos para centros de salud. Una cifra “insuficiente” para reforzar con profesionales sanitarios y no sanitarios todos los centros de Atención Primaria de la provincia de Granada.

Por su parte, la portavoz municipal socialista, Purificación López, ha denunciado la reducción casi a la mitad del personal sanitario del centro de salud de La Zubia en plena segunda ola del coronavirus, una situación de “escasez” que, unida a las largas colas que cada día soportan los usuarios para ser atendidos,

hace que la situación sea “crítica”. “Las imágenes hablan por sí solas, pero también los datos”, ha señalado López que ha explicado que dicho centro, pese a que por ratio debería tener once profesionales, en la actualidad solo tiene seis (54% respecto al total) y en los meses más duros de la pandemia incluso llegó a tener tan solo a cuatro profesionales.

Así, y tras apuntar que el sistema telefónico e informático está “completamente obsoleto”, ha pedido a la Junta de Andalucía que cubra las plazas del personal sanitario y administrativo que por distintos motivos se quedan vacantes, de forma que se pueda mejorar la atención y también reducir los días de espera para una cita o consulta médica.