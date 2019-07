El PSOE de Granada “rechaza” los presupuestos autonómicos para la provincia

El PSOE de Granada ha expresado hoy su “rechazo” a los presupuestos autonómicos para la provincia, aprobados la semana pasada por las tres derechas, porque se tratan de unas cuentas “antisociales y escasas” que no cubren las necesidades de la ciudadanía, no contemplan ningún nuevo proyecto y “sientan las bases de recortes de derechos, libertades y servicios públicos del gobierno de la nueva Junta”.

El coordinador del grupo parlamentario andaluz, Juan José Martín Arcos, en rueda de prensa, acompañado de los parlamentarios María José Sánchez y Gerardo Sánchez, ha aseverado que se trata de un “mal” presupuesto aprobado sin diálogo ni consenso. “No los compartimos porque nuestra tierra sufre una importante pérdida de respaldo económico en estas primeras cuentas. Algo que siempre ha hecho la derecha con esta provincia: ignorarla y castigarla”.

“Tanto Moreno Bonilla como sus socios de gobierno han ninguneado a Granada una vez más. Las derechas han puesto freno al desarrollo y al progreso de la provincia y dejan en el aire proyectos como la ampliación del Metro, los centros de salud de Salobreña y Vélez de Benaudalla, los centros educativos de Ogíjares y Vegas del Genil, así como los institutos de Maracena y Albolote”, ha detallado.

Asimismo, el socialista ha censurado que, de los solo 130 millones comprometidos en las cuentas del nuevo Ejecutivo andaluz para la provincia, “17 millones se destinen a proyectos que se van a iniciar este año pero que ya estaban comprometidos por el anterior Gobierno socialista”.

“Es el caso de los cinco millones que el anterior Gobierno socialista ya reservó para la nueva Biblioteca de Andalucía en Granada, los 1,8 millones para la finalización del centro de salud de Bola de Oro o la actuación prevista en el puente de Huétor Tájar”, ha relatado Martín Arcos que ha criticado que “ni una sola de las promesas que el PP ha venido haciendo tenga su reflejo”.

Por otra parte, ha lamentado que el Ejecutivo andaluz no recoja la petición tan cacareada durante años por los dirigentes populares de Granada en cuanto a la provincialización de los principales proyectos. “La Consejería de Infraestructuras, que dirige la granadina Marifrán Carazo, no provincializa actuaciones. ¿Significa esto que en Granada no se va a realizar ninguna actuación en materia de fomento, vivienda y ordenación del territorio? Esto era lo que el PP decía cuando nosotros gobernábamos”.

“Las derechas pretenden vivir de las rentas obtenidas por el trabajo desarrollado por el anterior Gobierno. Eso sí, mientras le bajan los impuestos a los más ricos”, ha apostillado.

Por último, el Grupo Parlamentario Socialista ha adelantado que estará muy atento para que no se produzcan más recortes y hacer frente a la desigualdad, la falta de oportunidades y la defensa de los servicios públicos elementales, como la sanidad, educación, dependencia y de los empleados públicos.