El PP visita los terrenos del futuro centro de Salud de Casería de Montijo

El Grupo Municipal Popular ha realizado hoy una visita de barrio a los terrenos de La Ponderosa, en el distrito Beiro, donde se ubicará el nuevo Centro de Salud Casería de Montijo construido por la Junta de Andalucía. Durante su visita, el coordinador del Grupo Municipal Popular, Luis González, ha destacado la importancia de trabajar con lealtad insitucional entre las distintas administraciones, no solo para hacer fotos, sino para desbloquear proyectos de calado como este gran espacio espacio que dará cobertura a una población de 20.000 habitantes.

En concreto, González se ha referido al trabajo coordinado de la etapa de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Granada con la Junta de Andalucía para el desbloqueo de proyectos transformadores de la ciudad y de mejora de la calidad de vida de los granadinos como es la cesión de estos terrenos de titularidad municipal a la administración autonómica para la construcción del centro.

“La lealtad institucional y el trabajo decidido para sacar adelante proyectos se demuestra con hechos y proyectos coordinados beneficiosos para la ciudadanía como es este centro de salud y no con montajes y fotos sin contenido” ha dicho en este sentido González quien ha detallado que, en la misma línea de colaboración y acuerdos se han realizado importantes logros con la administración autonómica como la cesión de los terrenos para la construcción del centro en la barriada de la Juventud, el eje Palencia-Arabial, las obras de los Paseíllos Universitarios o el Plan Alhambra para la rehabilitación del patrimonio.

“En lugar de poner palos a las ruedas, lo que tiene que hacer el equipo de Gobierno socialista y más concretamente el alcalde es colaborar con lealtad y con capacidad para dialogar y llegar a acuerdos sin buscar el titular farragoso con la Junta de Andalucía y buscando polémicas en contra de proyectos que, cuando gobernaba el PSOE la Junta, curiosamente defendía” ha destacado también González.

“Granada y los granadinos deben quedar fuera de los intereses partidistas” ha dicho en este sentido el edil tras informar de los enormes beneficios que conllevará este nuevo centro de salud Casería de Montijo en estos momentos en fase de redacción y que contará con una superficie de 2.000 metros cuadrados con una superficie de más de 1.500 metros cuadrados (500 metros útiles que disponen en la actualidad”.

Por su parte, el concejal popular, Carlos Ruiz Cosano, ha destacado la importancia de construir este centro para dar respuesta a las necesidades de los vecinos del distrito Norte que, actualmente, acuden las instalaciones ubicadas dentro del complejo hospitalario Virgen de las Nieves.

Frente a ello, el nuevo centro de salud impulsado por el compromiso del Gobierno Andaluz con Granada permitirá el desarrollo de un centro de salud con una cartera de servicios más amplia y adecuada a su población a la vez que se liberará espacio en el Hospital Virgen de las Nieves en su área Neurotraumatológica donde comparte espacios con otros servicios.

“Con esta actuación, ahora más que nunca, comprobamos la apuesta de la Junta de Andalucía por mejorar la sanidad granadina con proyectos, iniciativas respaldadas por importantes inversiones para mejorar la atención a los pacientes como es la ampliación de la plantilla con un incremento de 3.000 sanitarios desde 2018” ha dicho Ruiz Cosano quien ha recordado que las inversiones podrían ser aun mayores si el PSOE no hubiese bloqueado los presupuestos en la actual legislatura.

Pero, pese a los obstáculos que intentan poner los socialistas, el PP demuestra que tiene iniciativa, tesón y liderazgo para salvar todas esas trabas y poner en marcha proyectos como este Centro de Salud de Casería de Montijo o el Centro de Salud de la barriada de la Juventud que van a suponer una importante mejora para paliar además los déficits de casi cuarenta años de socialismo en la comunidad que tanto han afectado a Granada a lo que se suma el refuerzo de la plantilla.

“El PP no se dedica a realizar mesas, reuniones sin un objetivo concreto o una hoja de ruta concreta. El PP se dedica a trabajar y actuar y prueba de ello es que durante la pandemia el Gobierno andaluz ha dedicado una inversión de más de 14 millones de euros, se han renovado centros de salud, se han inaugurado centros de salud que eran reivindicaciones desde hace muchos años” ha dicho el edil quien ha destacado que “obviamente la pandemia ha tensionado la sanidad y no ha habido ningún país del mundo que haya tenido que actuar ante esta situación sobrevenida como ha sido el Covid-19”. Así, ha pedido al PSOE que acabe con su campaña de “acoso y derribo” a todo el esfuerzo no solo a la administración autonómica que trabaja por los granadinos sino a todo el esfuerzo que están realizando los propios sanitarios”.