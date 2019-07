El PP recurrirá por vía judicial contra el reparto “sectario” de dedicaciones exclusivas en la Diputación

El Partido Popular ha adelantado que presentará un recurso judicial en contra del reparto “arbitrario y sectario” de dedicaciones exclusivas y personal eventual que ha impuesto la “mayoría absoluta” del socialista José Entrena en la Diputación Provincial.

Los populares entienden que el “criterio subjetivo” seguido por Entrena ha sido “premiar” a quien le apoyó en el pleno de investidura y “castigar” al resto. Así, el reparto “impuesto” por el presidente socialista de la Diputación es dotar con un cargo eventual a los grupos de Izquierda Unida, Adelante Andalucía y Vox, que solo tienen un diputado provincial; con dos cargos eventuales para Ciudadanos, con dos diputados provinciales; y otros dos puestos eventuales para el Partido Popular, con ocho diputados, “al mismo nivel que Ciudadanos y muy por debajo del resto de grupos políticos”. Por su parte, el PSOE, como partido de gobierno y con catorce diputados, se queda con veinte puestos eventuales para su libre disposición.

En cuanto a las dedicaciones exclusivas, se produce un reparto similar, en el que PSOE libera al cien por cien a sus catorce diputados de gobierno, mientras reparte las “sobras” con el resto de grupos políticos, “nuevamente a su libre albedrío”. Partido Popular recibe dos dedicaciones exclusivas para ocho diputados; Ciudadanos, una; e Izquierda Unida, otra, mientras Adelante Andalucía y Vox no reciben ninguna, por la única razón de que “así lo estima José Entrena sin basarse en criterio objetivo o reglamento de organización”.

“El apoyo a la investidura de Entrena tanto de Izquierda Unida como de Ciudadanos no fue gratis y ahora se ha visto cómo son compensados con dedicaciones exclusivas y con personal eventual, a costa del bolsillo de todos los granadinos”, ha apostillado José Robles, portavoz del grupo popular en la Diputación.

Robles entiende que el PSOE “no está respetando la proporcionalidad ni la representatividad y pluralidad de los diferentes grupos políticos”.

Los populares basaran su denuncia judicial en que el presidente de la Diputación “no se puede arrogar las funciones que tiene encomendado el pleno provincial”. “Quien tiene que determinar qué diputados se van a acoger a las dedicaciones exclusivas o cuál es el reparto de personal eventual para los diferentes grupos políticos no es otro que el pleno provincial, cosa que no se produjo en el pleno de organización del viernes 12 de julio”, ha defendido.

“No vamos a permitir que Entrena pase por encima del Partido Popular por mucha mayoría absoluta que tenga, porque el presidente de la Diputación no es quien, de forma arbitraria, debe repartir los puestos de libre designación ni se puede arrogar las competencias que tiene atribuidas el pleno provincial. Y es el pleno provincial al que le corresponde determinar las dedicaciones exclusivas y no al secretario provincial del PSOE y presidente de la Diputación, que las reparte en función de quién le apoyó o no en la investidura”, ha subrayado José Robles.

“Eso sí, la primera decisión que ha tomado el secretario provincial del PSOE como presidente de la Diputación ha sido dotar con 148.000 euros anuales a su partido y a su sede provincial de Torre de la Pólvora, al aprobar una subida en la asignación a los grupos políticos en función del número de diputados provinciales que ostenta cada uno”, ha proseguido Robles.

No obstante, ha aclarado que esta decisión, “lejos de ayudar a los partidos minoritarios”, “beneficia” a los mayoritarios, dado que, en lugar de modificar la asignación fija que reciben los grupos independientemente del número de diputados, se aumenta la asignación variable que percibe cada grupo por diputado, “con un claro favoritismo hacia el PSOE que dispone de 14 diputados electos”.

Robles ha aludido, asimismo, que la “desorganización” sigue “imperando” en el gobierno de Entrena “y hay cosas que ni la mayoría absoluta cambia, como es el caos y la desorganización del presidente de la Diputación”. Así, ha puesto como ejemplo que minutos antes de la celebración del pleno de organización los grupos políticos “estuvimos recibiendo documentación y expedientes que iban a pleno, cambiando nombramientos y cambiando los representantes en los organismos públicos”.