El PP pide la dimisión del alcalde de Cúllar Vega tras triplicar este la tasa de alcoholemia

El Partido Popular de Granada ha exigido la dimisión “inmediata” del regidor socialista de Cúllar Vega, Jorge Sánchez, después de conocerse que se enfrenta a un posible delito penal por conducir en estado ebrio por la ciudad de Granada y que triplicó la tasa de alcoholemia en un control policial.

“Como alcalde de Cúllar Vega no puede seguir ni un minuto más”, ha afirmado Juan José Segura, portavoz local del PP cullero. Segura ha proseguido con que los cargos públicos “tenemos la obligación de dar ejemplo día a día, y triplicar la tasa de alcoholemia no es precisamente buen ejemplo para los vecinos de nuestro pueblo, que no nos merecemos ver al alcalde entrar en un juzgado por haber cometido un delito de manera consciente y pensando que saldría indemne, ni que Cúllar Vega ocupe portadas de periódicos por un hecho que nos avergüenza a todos”.

Los populares de Cúllar Vega se han mostrado convencidos de que Jorge Sánchez “no está ya legitimado para representar a los culleros” esperan que, como alcalde, “asuma su responsabilidad y se aparte de la vida pública”. “Solo le queda presentar su dimisión inmediata e irrevocable, por responsabilidad, por vergüenza y por respeto hacia los vecinos de Cúllar Vega”, ha apostillado Juan José Segura.

Los hechos ocurrieron la pasada madrugada del viernes 9 de agosto, cuando el actual alcalde de Cúllar Vega, Jorge Sánchez, se vio envuelto en un accidente de tráfico que, “afortunadamente”, no provocó heridos graves. Si bien, dio lugar a que le practicaran una prueba de alcoholemia, que tuvo como resultado que triplicase la tasa máxima permitida por ley, lo que derivó en la apertura de diligencias por vía penal.

No obstante, el portavoz local del PP de Cúllar Vega ha deseado la “más pronta recuperación” al regidor socialista de las heridas leves causadas por el accidente, aunque ha reprochado que su actitud “no es tolerable ni como ciudadano ni, en este caso, como alcalde por el ejemplo que se está dando a los vecinos y jóvenes de nuestro pueblo”.

“Sabemos que el alcalde de Cúllar Vega ha pedido perdón por este incidente, pero entendemos que no es suficiente, porque es muy bonito pedir ahora perdón, pero nos preguntamos en qué pensó cuando se puso al volante en estado ebrio, poniendo en peligro no solo su vida sino la de otros conductores inocentes con los que pudo encontrarse por el camino”, ha recriminado Segura.

Por su parte, el vicesecretario de Organización del PP granadino, Rafael Caracuel, ha refrendado las palabras del portavoz local del PP de Cúllar Vega y ha recordado la “gravedad de los hechos” al tratarse de un presunto delito que convierte al regidor socialista en un presunto “delincuente”, lo que lo “inhabilita” para ocupar un cargo de tanta responsabilidad como el de alcalde, porque “no es lo que los vecinos se merecen, necesitan ni es un ejemplo para los ciudadanos”.

Por ello, Caracuel ha exigido al secretario provincial del PSOE y presidente de la Diputación, José Entrena, que “dé la cara” ante este posible delito cometido por uno de sus alcaldes y por el que será juzgado en los próximos días, y que le exija lo que es obligación en un caso como éste, “su dimisión”.

Al igual que ha pedido explicaciones públicas a dos altos dirigentes del PSOE de Granada y que están “estrechamente ligados” al Ayuntamiento de Cúllar Vega, como son la vicepresidenta de la Diputación, Olvido de la Rosa, quien ocupa una concejalía de gobierno en Cúllar Vega y, por lo tanto, es compañera de Jorge Sánchez, y el secretario de Organización del PSOE, Álex Casares, que también está vinculado políticamente al municipio de Cúllar Vega, donde fue edil.

“Ambos dirigentes socialistas tienen responsabilidad en que no se produzca la dimisión del alcalde de Cúllar Vega, ante un delito tan grave que no se puede tolerar y que supuso un riesgo para los ciudadanos”, ha apuntado Rafael Caracuel.

Por último, ha incidido en que José Entrena tiene que ser “ejemplo” para sus compañeros y exigir la dimisión del alcalde de Cúllar Vega, porque si sus compañeros “no tienen acciones ejemplares y no asume las consecuencias de sus actos” se convierte también en un posible “colaborador” para evitar que no se produzca esta dimisión.