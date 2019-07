El Partido Popular ha pedido la dimisión “inmediata y sin excusa alguna” del concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Huéscar, José García Giralte, a quien acusan de “homófobo” tras realizar un comentario “fuera de lugar y sin respeto alguno” hacia un concejal, que ni siquiera estaba presente, durante la celebración de un pleno municipal.

Según ha explicado la alcaldesa de Huéscar, Soledad Martínez, los hechos han ocurrido esta misma mañana en la celebración de un pleno extraordinario, durante el cual la regidora popular ha justificado la ausencia de un concejal por encontrarse de vacaciones y, según consta en el acta, la réplica del edil socialista José García Giralte ha sido “¿en el Orgullo Gay?”.

“Mi indignación ha sido evidente y he llamado la atención al concejal del PSOE por ese comentario tan desafortunado y con tanta carga homófoba. Nos hemos quedado esperando una disculpa por parte del edil que no se ha dado por aludido ni ha enmendado su error”, ha señalado Martínez.

Por ello, los populares han instado al secretario general del PSOE en Granada, José Entrena, que cese “de manera fulminante” a José García Giralte como concejal del Ayuntamiento de Huéscar. “No puede seguir ni un minuto más representado a los votantes socialistas de Huéscar una persona que ha faltado al respeto a otro concejal tan descaradamente y sin disculparse por ello. El lugar que deben ocupar personas como García Giralte está fuera de la política y no podemos tolerar que manche el buen nombre de todos los que trabajamos cada día por la igualdad, la tolerancia y el respeto en la vida política de nuestro país. Políticos como José García Giralte sobran en democracia”, ha incidido Soledad Martínez.

La alcaldesa de Huéscar ha insistido en que la condición sexual de las personas, sean concejales o no, “no le incumbe a nadie, y mucho menos a José García Giralte, quien ha dado sobradas muestras a lo largo de su trayectoria política de ser un irrespetuoso, de hacer comentarios machistas sin ruborizarse y, ahora, de ser un homófobo que no se esconde en público”.

Soledad Martínez ha confiado en que a Entrena “no le tiemble el pulso” a la hora de “quitar” de la primera línea política a dirigentes socialistas “intolerantes e intransigentes” como ocurre con José García Giralte, que ya en su etapa como alcalde de Huéscar se mostró “caciquil” en su gestión y, por ello, ha sido “premiado” como diputado provincial en el equipo de gobierno precisamente del socialista José Entrena.

“Que se vaya a insultar, si quiere, a la Diputación Provincial, a ver si allí se lo permite su jefe de partido; pero en el pleno del Ayuntamiento de Huéscar no le vamos a consentir ni una más a un dirigente que si no es capaz de respetar a sus compañeros de Corporación, no merece ningún respeto por nuestra parte”, ha afirmado Martínez.

Por último, la regidora del PP ha mostrado su “solidaridad” con el concejal “vejado”, quien “ni siquiera ha podido defenderse de sus acusaciones malintencionadas y homófobas porque no estaba presente”. “El gobierno municipal de Huéscar tiende la mano a este edil para rectificar su honor y defenderse donde sea necesario de los ataques homófobos de un concejal socialista que siempre ha entendido la política como su cortijo particular y en el que no cabe esperar el respeto ni la buena educación”, ha concluido Soledad Martínez.