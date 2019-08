El PP insiste en que romperá el pacto con Ciudadanos en Granada si no le cede la alcaldía en 2021

El Partido Popular ya lo advirtió el 22 de junio y lo volvió a hacer en la noche del jueves 22 de agosto, exactamente dos meses después: si Ciudadanos no garantiza que les cederá la alcaldía de Granada en junio de 2021, dará por roto el pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Granada.

Este nuevo anuncio se produjo en Lanjarón, punto habitual de la apertura del curso político de los populares, y por boca de su presidente provincial, Sebastián Pérez, quien desde el pleno de investidura ha guardado un mutismo casi absoluto.

Lo rompió con un anuncio contundente. Si en el primer aviso los populares se limitaron a decir que estaban dispuestos a “tomar medidas”, ahora Pérez fue bastante más preciso: Ciudadanos tiene que decir “de manera clara y directa” que la fórmula para gobernar Granada va a ser el tan nombrado 2+2. O sea, los dos primeros años con Luis Salvador en la alcaldía y los dos últimos del mandato con Sebastián Pérez en ese puesto. “Queremos un pronunciamiento sin ambages”, dijo, para añadir que, en caso de que éste no se produzca, el PP se irá a la oposición. No lo añadió, pero eso abriría la puerta a la posibilidad de una moción de censura. Si se llevara a la práctica y el PP se abstuviera, habría cambio de alcalde.

Pero al margen de especulaciones, lo cierto es que el presidente provincial del PP fue muy explícito cuando habló del acuerdo in extremis que llevó a Luis Salvador a ser alcalde. Relató que el PP aceptó porque estaba “enmarcado dentro de un contexto nacional” y porque lo contrario había significado que gobernara el PSOE. “Eso no lo podíamos consentir, así que fuimos generosos”, resaltó. Eso sí, matizó que ese pacto tenía una condición sine qua non: Ciudadanos gobernaría los dos primeros años y el PP los otros dos.

La cuestión es que la formación naranja, desde entonces, ha esquivado la cuestión de manera sistemática. No ha dicho ni que sí ni que no. Luis Salvador, en la entrevista publicada en GranadaDigital el 14 de julio, contestó así a la pregunta: “Voy a responder muy salomónicamente: dos más dos son cuatro”. Y cuando se le pidió que fuera más explícito, agregó: “No va a haber falta de gobierno en Granada, ni de alcalde, en estos cuatro años”.

Ahora, Sebastián Pérez exige algo más que esa ambigüedad. En Lanjarón subrayó que no está dispuesto a estar “moviendo el árbol para que otros recojan las nueces” y a que Salvador pretenda ser “cuatro años de alcalde con tres concejales además de él”. El PP, insistió, no tendría “ningún problema” en irse a la oposición si se incumple el pacto. Aceptar que Ciudadanos esté cuatro años al mando de la ciudad sería, finalizó, una deslealtad “hacia todas las personas que nos votaron con la intención de que gobernáramos Granada”.