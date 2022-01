El PP exige la dimisión de Alberto Garzón y pide al PSOE que "salga en defensa" del campo granadino

El vicesecretario de Agricultura del PP de Granada, Antonio Mancilla, ha exigido la dimisión del ministro de Consumo, Alberto Garzón, al considerar que ha puesto en tela de juicio la carne que se exporta desde España en declaraciones a un medio británico, y ha instado al secretario general del PSOE granadino, José Entrena, a que "salga en defensa" del campo en la provincia.

"Es lamentable y bochornoso que un ministro del Gobierno vuelva a atentar contra los intereses de nuestro país. No puede permanecer ni un minuto más por las nefastas consecuencias que sus declaraciones tienen para los ganaderos españoles dando una imagen nefasta a nivel internacional", ha afirmado Mancilla en una nota de prensa este miércoles.

El dirigente popular se ha preguntado "cómo podemos seguir con un ministro que se dedica a hablar mal de los intereses españoles de forma gratuita sin ningún tipo de consecuencia política". "Por desgracia, no es la primera vez que este responsable público trabaja contra España ante la complicidad de Pedro Sánchez al que está claro que no le duelen los ganaderos y la imagen de nuestro país y de nuestro campo con tal de seguir en Moncloa con su Falcon. No todo vale, y nuestros ganaderos no se merecen este desprecio de un ministro a nivel internacional", ha agregado.

Mancilla ha pedido también a Entrena que se sume a las peticiones de cese inmediato de un ministro "con una cartera vacía de contenido desde la que tan solo está manchando nuestra imagen poniendo en riesgo a un sector que genera un millón de empleos y exporta por valor de mil millones de euros. No puede ser que tengamos un ministerio que cuesta 60 millones de euros y que se dedique a desprestigiar el turismo, el aceite y el jamón, de oliva, la ganadería o la nata en los roscones".

Este "ataque" a ganaderos y agricultores y a la imagen del país "no puede quedar impune y Sánchez debería salir en defensa del sector y cesar a su ministro", ha concluido.