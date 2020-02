El PP anuncia iniciativas en apoyo al campo y pide a Pedro Sanchez que “mueva ficha”

El diputado nacional del PP por Granada Carlos Rojas ha anunciado este sábado que su partido planteará iniciativas en apoyo al campo y ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que “mueva ficha” por los agricultores y el campo y “no permita que el sector agrícola siga sufriendo”.

“Queremos trasmitir desde el Partido Popular todo nuestro apoyo a los agricultores granadinos, apoyo que se va a materializar en todo un paquete de iniciativas en el Congreso de los Diputados y todas las instituciones donde tenemos representación”, ha asegurado Rojas, quien se ha pronunciado sobre esta problemática durante una visita a las entidades hortofrutícolas de la Costa Tropical Spanish Farmer SL y Explotación Agraria El Cerrajón.

Según reseña el partido en una nota de prensa, Rojas ha reclamado al Gobierno de España que “deje de actuar con tibieza ante las amenazas que sufre el sector ganadero y agrícola”, que está en una situación “muy complicada”, y ha alzado la voz porque “producir le cuesta más de lo que le pagan” y el Gobierno “no sólo no le da solución, sino que se pone de perfil”.

Asimismo, ha incidido en que el Gobierno de Sánchez “no debe tolerar recortes” en la futura Política Agraria Común (PAC), tal y como pretenden algunos países de la UE partidarios de bajar los fondos europeos, y tampoco tolerar acuerdos con terceros países en condiciones de desigualdad y desventaja para los agricultores españoles.

“Lo que es impresentable es la actitud de Pedro Sánchez, quien lleva un año de perfil ante la situación del campo en España”, ha lamentado Rojas, que la ejemplifica en que Iglesias “dejó tiradas a las organizaciones agrarias y les dio un portazo”.

El popular considera, asimismo, “impresentable” que Pedro Sánchez lleve un año sin negociar la PAC, al igual que es “imperdonable que no haya movido una sola inversión en la presa de Rules en todo un año” y es “inaceptable” que no haya puesto encima de la mesa una negociación seria sobre los aranceles, especialmente con una política internacional con Estados Unidos en particular.

Además, ha exigido que refuerce los controles en fronteras de los productos agrícolas que entran en España y, por tanto, en la Unión Europea y compiten con los productos españoles”; que el coste de producción nunca sea superior al precio en origen; así como medidas que ayuden al sector a hacer frente a situaciones como los aranceles, condiciones climáticas adversas, sequía, la crisis de precios o los posibles efectos del Brexit.

Ha instado al Gobierno de España a “pasar a los hechos”, en lugar de “suspender” reuniones o dejar apartadas a las principales organizaciones agrarias de las que se están convocando. En esta línea le ha exigido marcar plazos y, por supuesto, dotar las reuniones de presupuestos.

Asimismo, ha recordado que llevan meses reclamando una nueva Ley de Cadena Alimentaria que permita cubrir costes de producción de cara a evitar márgenes abusivos en la comercialización y que no se perjudique la rentabilidad de ninguna de las partes “Pero el Gobierno va tarde y se ha limitado a echarle la culpa a los supermercados sin preocuparse en buscar una solución consensuada”, ha criticado.

Por último, Carlos Rojas ha remarcado que “el PP defiende y defenderá siempre a los agricultores” y, como muestra de ello, ha citado el trabajo del PP-A en la Junta. Al hilo, ha destacado que plantearán desde la Junta la rebaja de los módulos del IRPF del cien por cien en el sector del olivar y del 50 por ciento en el sector hortofrutícola, que sufrieron los mayores descensos en sus rendimientos en 2019 por causas extraordinarias, cuestión que será también trasladada al Congreso de los Diputados.