El PP advierte a Luis Salvador: “O gobernamos cada uno dos años, o no serás alcalde”

Mientras el alcalde de Granada, Luis Salvador (Ciudadanos) asegura que todos los detalles del nuevo gobierno de Granada se darán a conocer a principios de la semana que viene, el partido que debe ser su socio en ese gobierno, el PP, ha lanzado un órdago: “O gobernamos cada uno dos años, o Luis Salvador no seguirá siendo alcalde”, han asegurado a GranadaDigital fuentes populares.

El PP sustenta este ultimátum en lo que consideran un claro incumplimiento de su compromiso por parte de la formación naranja. Los populares argumentan, en ese sentido, que la última reunión que mantuvieron con representantes de Ciudadanos antes del pleno constituyente se produjo en el Hotel Meliá. En este encuentro, lo acordado fue la fórmula del 2+2, lo que quiere decir que Luis Salvador sería alcalde los dos primeros años del mandato y Sebastián Pérez, candidato del PP, los dos últimos. Y ese pacto, sostienen los populares, seguía vigente el mismo sábado 15 de junio, al menos hasta 45 minutos antes de iniciarse la sesión.

Sin embargo, después del pleno Ciudadanos, por parte de dirigentes locales y también regionales, ha dicho en varias ocasiones que su intención es que Luis Salvador ostente ese cargo durante los próximos cuatro años, circunstancia que en el grupo municipal del PP, según las mencionadas fuentes, no están dispuestos a permitir “bajo ningún concepto”.

De hecho, han recordado que la votación del pleno estuvo precedida de momentos de gran tensión, ya que había concejales populares que se negaban a darle su apoyo a Luis Salvador “porque eso era otorgar la alcaldía a un partido que sólo había conseguido cuatro concejales, mientras que nosotros tenemos siete”. Se da por cierto que Eva Martín y César Díaz fueron los más beligerantes en ese sentido y que sólo cedieron cuando intervino expresamente Sebastián Pérez para recomendarles/obligarles que lo hicieran. El 2+2, apuntan, era un mal menor. “A veces es mejor empatar un partido que perderlo”, resume otra fuente consultada por GranadaDigital.

Cedieron, pero porque estaban convencidos de que seguía vigente el acuerdo del 2+2 antes mencionado. Ahora que Ciudadanos no se refiere a ese punto en ninguna de sus intervenciones, el PP está dispuesto a desalojar a Salvador de la alcaldía. Aunque no se habla abiertamente de una moción de censura, parece la fórmula más lógica. Es, por tanto, el segundo amago de moción en poco más de una semana, después del que lanzó el otro hipotético socio de gobierno, Vox.

Además, las fuentes del PP aseguran que, hoy por hoy, no hay “ninguna negociación abierta” con Ciudadanos. “Hubo contactos, pero se han interrumpido y no se van a reanudar hasta que se cumpla lo que acordamos, porque entendemos que era un compromiso firme. Ahora mismo no hay absolutamente ninguna comunicación”, concluyen.