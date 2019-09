El Patronato debate el viernes si sube el precio de las entradas a la Alhambra

El Patronato de la Alhambra y el Generalife prevé abordar en el pleno previsto para este viernes la posibilidad de incrementar el precio de las entradas al monumento nazarí, con lo que llevaría a la práctica la intención manifestada en varias ocasiones por la Junta de Andalucía, administración que preside este organismo, desde que está gobernada por Partido Popular y Ciudadanos.

Fuentes del Patronato han confirmado que ese punto estará en el orden del día de la sesión, que comenzará a las once de la mañana y a la que acudirán también representantes del Ayuntamiento de Granada y del Ministerio de Cultura.

En febrero de 2019, la administración autonómica mostró su disposición a aumentar el precio de las entradas en dos euros, lo que significaría que pasaría de 14 a 16, y mencionó que con esos ingresos extra se podrían ejecutar obras de carácter finalista y trabajar en la rehabilitación del barrio granadino del Albaicín. Éste, como la Alhambra, está incluido en el catálogo de la Unesco como Patrimonio Mundial.

Las mismas fuentes, no obstante, han especificado que el asunto del incremento de las entradas “se va a poner encima de la mesa”, pero que por ahora no es posible precisar si esa subida será o no de dos euros. La cantidad, si es que se fija alguna, se determinará en ese pleno.

Es una cuestión sobre la que, ahora, parece haber un consenso casi total, hasta el punto de que, a tenor de las declaraciones de las administraciones implicadas, casi cabría hablar de unanimidad.

El PP lleva haciendo bandera de eso desde hace años. Es cierto que la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, habló de ello cuando se incorporó a su cargo. Pero el grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Granada ya lo propuso en agosto de 2016. Entonces su portavoz era Rocío Díaz, que ahora es la directora del Patronato de la Alhambra. Entonces, el PSOE era el que gobernaba Andalucía y su respuesta habitual fue que el Patronato ya dedica fondos para la conservación del Albaicín. Algo que sigue haciendo ahora, por cierto.

También se manifestó en la misma línea Sebastián Pérez, presidente provincial de la formación popular. “Esa subida no disuadiría a los visitantes y nos ayudaría a recuperar nuestro patrimonio”, manifestó. El año pasado, el número de visitantes al monumento granadino ascendió a 2.763.500.

Ahora, a tenor de unas declaraciones realizadas ayer por el exalcalde de Granada y portavoz del grupo socialista en el Consistorio, Francisco Cuenca, los socialistas también están por esa subida del precio.

Cuenca dijo exactamente esto: “Debemos luchar contra la turistificación, especialmente en los barrios históricos como Realejo y Albaicín, haciendo uso de los instrumentos legales que el propio Plan General o el Pepri ponen sobre la mesa para la restricción de permisos en esas zonas; también, concretar con la Alhambra lo que ya se avanzó durante el mandato anterior, es decir qué proyectos culturales y patrimoniales del Albaicín van a ser rehabilitados con el dinero que ingresa el conjunto nazarí. Si ya conseguimos la rehabilitación del Paseo de Romayla o la reforma del Maristán, tenemos que apostar para la reforma de la iglesia de San Luis o los baños de Hernando de Zafra, o la eliminación del cableado aéreo en el Albaicín, por poner solo tres ejemplos”. Para lograrlo, el PSOE dice que, si hace falta, habrá que exigir un incremento del precio de la entrada al monumento.