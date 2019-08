El partido de presentación del Granada C.F. no tendrá localidades numeradas debido al pintado de asientos

El Trofeo Ciudad de Granada, partido de presentación del Granada C.F. en esta temporada, no tendrá las localidades numeradas. Debido al pintado de los asientos que se está efectuando en Los Cármenes, algunos abonados tendrán que cambiar de lugar en este encuentro, aunque tendrán, eso sí, la entrada totalmente gratuita. Por su parte, los no abonados tendrán precios simbólicos a los que acogerse para poder asistir a esta puesta de gala del equipo frente a su afición, en una de las temporadas más ilusionantes en los últimos años tras su vuelta a Primera. La entrada costará: 15 euros para tribuna, 10 euros para preferencia, 7 euros para fondos y 5 euros en las entradas infantiles.

El partido, que enfrentará al Sevilla C.F. con el equipo nazarí, tendrá lugar a las 21:00 horas.

Compra tu entrada para el #TrofeoCiudaddeGranada. Info aquí ➡️ https://t.co/BbnlQ13bjn 🆓 Entrada libre para abonados

👥 Público general desde 7€ ⚠️ Por pintado de grada las localidades no serán numeradas. El acceso se realizará por su sector pero no conlleva asiento asignado pic.twitter.com/lORWJwVEWE — Granada C.F. (@GranadaCdeF) August 6, 2019

Información del club

PRECIOS NO ABONADOS

Tribuna: 15 €

Preferencia: 10 €

Fondos: 7 €

Entradas infantiles: 5 €

PUNTOS DE VENTA

Taquilla del Estadio Nuevo Los Cármenes:

De miércoles 07 de agosto hasta jueves 08 de mayo de 10:00h a 14:00h y de 17:00h a 20:00h

Viernes 09 de mayo de 10:00h a 14:00 y de 17:00 a inicio del partido

Online: No disponible por campaña de abonados

IMPORTANTE (para todas las entradas adquiridas independientemente del día y el método):

No se admitirán cambios, devoluciones o anulaciones de las compras realizadas, ya sean por taquilla, en tienda oficial o por Internet.

No está permitido el acceso al recinto sin título con control de acceso.

Desde la temporada 2015-16, los niños menores de 5 años también necesitan un título de acceso para acceder al estadio.

No existen entradas con descuento por edad.

Máximo 4 entradas por persona