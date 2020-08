El niño del Albayzín anuncia en Instagram un nuevo formato de su concierto

El niño del Albayzín tuvo que postponer el inicio de su gira 2020, en la cual presentará su nuevo disco ‘Las flores que nacen en el campo de batalla’, y ahora ha anunciado en Instagram un nuevo formato de su concierto. Con el nuevo formato “tan original y adaptado a los tiempos que corren”, se podrá disfrutar de su arte más pronto de lo esperado.

El autor del viral ‘¡Foh mi Graná!’ no ha parado desde 2016 de hacer y compartir música, siempre manteniendo esa esencia que le caracteriza, esa mezcla de rap con tintes de otros estilos como el flamenco o el reggae y recibiendo siempre una gran acogida por un público que no para de crecer. Publicó su primer disco titulado ‘La felicidad que me otorga la vida’ en 2017, producido junto a Luis Ortiz “Luko”, de quien nos anunciaba hace poco, también a través de su Instagram (@davidalbayzin), su temprano fallecimiento a la edad de 21 años. No obstante, el artista granadino sigue su carrera con su nuevo disco ‘Las flores que nacen en el campo de batalla’, el cual ha grabado junto al productor “Big Kilombo”. Un trabajo en el que han colaborado artistas de la talla de Miguel Campello “El Bicho” o Ihmaele de “Fausto Taranto”. Un total de 16 canciones en las que no falta mensaje y fiesta a partes iguales, una larga lista de experiencias, emociones y “batallas” muy sinceras y cercanas.

La gira de dicho trabajo, que ya tiene nombre, ‘Gira Batallas y botellas’, hubiese empezado en mayo de este mismo año tras la publicación del disco y ya contaba con paradas como “Solazo Fest” en Almería o “Bull Music Festival” en Granada. Sin embargo, no pudo arrancar debido al inicio del estado de alarma y decidieron postponerla a cuando fuera posible y seguro. A día de hoy, no se sabe cuando podrán volverse a hacer conciertos de estas dimensiones, por lo que ellos han optado por “crear un nuevo formato de concierto que se presta a ser montado en espacios más pequeños o seguros”. Se trata de un formato más sencillo y económico, a dúo, en el cual estarán en el escenario él y su inseparable Dj “Compadre Joaquín”.

El show cuenta con una puesta en escena muy cuidada y en ella nos cuentan que compartirán con el público “de una forma mucho más cercana, cantando algunas de nuestras canciones, contando alguna que otra curiosidad nuestra, tomándonos algo fresquito con nuestro público y echando unas risas, por supuesto”. “Es más tranquilo que el otro formato… Este está pensado para disfrutar escuchando las letras y pasarlo bien de otra forma”, asegura. Sin duda alguna, esta nueva opción de El niño del Albayzín se presenta como un gran plan para bares, terrazas, salas y practicamente cualquier espacio, por lo que pronto estará con esta especie de “tablao rapero” tan característico por muchos rincones.