El mejor Granada posible para asaltar los cielos en Madrid

Parafraseando a Diego Martínez, si hace unos meses alguien llega a plantearse que el Granada llegaría en la jornada 8 al Bernabéu a un punto del Real Madrid y en condiciones reales de disputarle el liderato, lo habrían tachado de loco cuanto menos. Pues bien, efectivamente, el Granada visita esta tarde el coliseo madridista con 14 puntos en su haber por 15 de los merengues. El inicio de Liga rojiblanco, el mejor de su historia, invita a que los más optimistas tengan ya el champán enfriando. Si a eso le sumamos que, a pesar de ser líder, las sensaciones que está dejando la escuadra blanca en este arranque no son las mejores, miel sobre hojuelas.

Esa es una parte de la realidad. La otra, como dijo ayer el propio Diego en sala de prensa, es que todavía quedan 31 jornadas y un duro y largo invierno por delante. O lo que es lo mismo: que todavía no se ha conseguido nada. Y lleva razón. Es evidente que, más allá del número de puntos conseguidos a estas alturas, el conjunto nazarí transmite unas buenas vibraciones apabullantes, pero no hay que perder de vista el objetivo principal de la temporada, que no es otro que la permanencia en la categoría.

Dicho lo cual y viendo cómo juega esta máquina de competir que ha ensamblado el técnico vigués, nadie duda de que, si hay algún momento en que el Granada pueda ser capaz de asaltar la casa blanca y alzarse a los cielos de la clasificación, probablemente sea este. Pero la empresa no se antoja nada fácil, pues los de Zidane llegan tocados tras pinchar en casa en Champions League y querrán resarcirse ante su público, que ya empieza a sembrar el ‘run run’ por las gradas de la fortaleza de La Castellana.

El Granada se presenta este sábado después de obtener 7 puntos de 9 posibles en las últimas tres jornadas, incluyendo la historia victoria frente al FC Barcelona. El Real Madrid llega con el mismo balance, aunque su último encuentro, en el Wanda, se saldó con empate a cero.

Para este duelo, Diego Martínez podría no tener a su disposición a dos de sus gladiadores más destacados: Soldado y Rui Silva. El ariete entró en el parte médico el pasado jueves, convaleciente de un espasmo muscular. De no llegar, Carlos Fernández saldría en su lugar. Por su parte, el meta luso también sufre alguna molestia que podría impedir su participación esta tarde. Por si acaso, ha viajado con el grupo Unai Etxebarría, el cancerbero del filial, para completar la terna de arqueros junto con Aarón Escandell, que supliría a Rui. Además, hay cinco bajas confirmadas en el plantel granadinista: Álex Martínez, Neyder Lozano, Quini, Fede Vico y Yan Eteki. Los demás, en principio, serán los mismos que jugaron frente a Barcelona y Leganés.

Por su parte, Zinédine Zidane tiene serios problemas en el lateral zurdo: Marcelo se unió ayer a las bajas de Ferland Mendy y Nacho, por lo que el técnico madridista deberá hacer alguna pirueta en ese flanco; Militao se presenta como la opción más plausible. El ex del Oporto ya desempeñó esas funciones en Do Dragão. Más allá del rompecabezas en el lateral izquierdo, resulta también muy complicado que Courtois llegue en condiciones a este encuentro, por lo que el francés Areola será presumiblemente de la partida. De mediocampo hacia adelante, ‘Zizou’ podría recuperar a James y Bale, que descansaron el pasado martes.

Los precedentes en feudo madridista no son nada halagüeños: tan solo una victoria, la conseguida en enero del 74 con gol de Félix Lorenzo. En lo más reciente, durante la última estancia en Primera, el Granada cayó las seis veces, alguna de ellas de forma sonrojante, como aquel 9-1 en abril de 2015. Pero de aquello hace ya mucho y este equipo no tiene nada que ver con aquel.

Independientemente del resultado final, lo que es seguro es que esta tarde el Granada saldrá al verde del Santiago Bernabéu dispuesto a competir hasta el final y, si se dan las circunstancias, a tratar de dar algún susto a uno de los mejores equipos de la historia para seguir agrandando su leyenda de ‘Matagigantes’. Para eso, además, contará en la grada con más de un millar de rojiblancos horizontales que se dejarán el alma y la garganta por los suyos.

Alineaciones probables:

Real Madrid: Areola, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Militao, Casemiro, Kroos, Modric, Bale, Hazard y Benzema.

Granada CF: Rui Silva, Víctor Díaz, Domingos Duarte, Germán, Carlos Neva, Yangel Herrera, Montoro, Azeez, Antonio Puertas, Machís y Soldado.

Árbitro: Jaime Latre (Colegio aragonés) VAR: Martínez Munuera.

Estadio: Santiago Bernabéu.

Hora: 16:00.

TV: Movistar LaLiga.