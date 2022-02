El italiano Luca del Pero y la sueca Lina Kott se imponen en el kilómetro vertical

Tras colgarse el oro, Luca del Pero, “muy satisfecho por el ambiente fantástico de Sierra Nevada”, se mostró sorprendido por su victoria ya que “no pensaba subir al podio. Ha tenido un buen arranque de carrera, donde me he situado en sexta o séptima posición, pero ha sido a mitad de carrera cuando he cogido la cabeza y, a pesar de la dureza del tramo final, he podido ganar la carrera” por unos pocos segundos.