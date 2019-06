El Hogaza Rock presenta en septiembre su XVII edición

Un año más Alfacar despide el verano con uno de los festivales más veteranos de la provincia de Granada: El Hogaza Rock. Con 17 ediciones a sus espaldas, vuelve el 7 de septiembre a la Plaza de la Iglesia (a las 20:00 horas) para impregnar a los granadinos de su esencia revival, con estilos como el rock and roll, el surf, el garage o el frat rock.

El secreto de este festival consiste en su concepto general como una “verbena rockanrolera”. Ya que, aparte de buscar cada año un cartel con grandes músicos, han diseñado el concierto como una fiesta en la que se da cabida a público de todas las edades. Esto hace que, propiciado también por su carácter gratuito, se respire en el ambiente un carácter festivo y abierto que invita al baile y a la diversión.

Para esta ocasión el Hogaza Rock presenta un cartel en el que prima la calidad de las bandas que, aunque de estilos diferentes, tienen como denominador común su saber hacer y sus directos contundentes, a la par que festivos.

Abrirá el festival Branquias Johnson desde Málaga, uno de los mejores one man band nacionales que en sus conciertos hace saltar a la gente con sus composiciones en las que combina garaje, rock and roll, blues y punk hasta conseguir hacer entrar al público en un trance hipnótico que les lleva al baile más sincopado.

Le acompañará otro one man band de los buenos: Dead Elvis & His One Man Grave: “El Rey del Zombie Rock and Roll”. Un músico que desde 2006 ha causado un gran impacto a nivel mundial y se ha convertido en inspiración para muchos. Su Rock and Roll poseído se está extendiendo como un fuego incontrolado y está ganando una nutrida y creciente base de fans de varias generaciones.

Para esa noche Dead Elvis prepara un cóctel de primitivo/lo-fi / rock’n’roll / garaje / blues que lo servirá en un bol sucio y profundo.

Llobarros, desde Valencia, será el combo instrumental de la noche. Un trío fantástico con una música que combina a partes iguales instro surf, garage punk y exótica, y emocionantes canciones que evocan sonidos de otras épocas y culturas. Los títulos de sus canciones llevan sugerentes nombres como ‘Fuzzmanxú’, ‘Bolero Sideral’, ‘Nocturna’ o ‘La Perla Exótica’.

Los cuartos de la lista son The Gold, que presentan su nuevo proyecto con Kurt Baker al bajo, Marky Las Vegas como voz, Oky Von Stoky a la batería y Mark O’Flaherty a la guitarra. Una banda que transporta a los buenos tiempos del proto-punk setentero y que rinde homenaje a otras como The New York Dolls, los Heartbreakers, The Rolling Stones o The Stooges, con un directo abrasivo y fresco.

Los penúltimos del cartel son The Coyote Men, uno de los mejores y más salvajes grupos de garage-punk de todos los tiempos. Con un sonido demoledor saldrán a las tablas con sus máscaras de lucha libre mejicana y acabarán consiguiendo que todo el mundo secunde sus locuras y bailes psicalípticos.

Y completan el cartel una de las bandas con mejor directo del panorama del rock hispano: Los Chicos. Los madrileños se han consolidado en los últimos años como una de los grupos de rock and roll underground y festivo más importantes del país, un puesto ganado a pulso debido a su incansable actividad desde que se formaron a comienzos de siglo. Liderados por los guitarristas gemelos Antonio y Gerardo Urchaga y la voz de Rafa Suñén, su sonido es el de un rythm and blues sesentero muy energético con un punto de maduración pub-rockero, con múltiples influencias de la mejor tradición del garage, soul, punk y country.

Para terminar, la banda sonora del Hogaza Rock correrá a cargo del dj de la casa, Zerdiyi, que cerrará el festival tras las actuaciones con un cóctel sónico repleto de sonidos sixties, surf, garage y rock & roll, además de salpicar los intermedios entre bandas con mini-sesiones llenas de juerga y despiporren.