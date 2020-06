El Granada jugará en seis días contra Éibar, Alavés y Valencia

El Granada CF ya sabe las fechas de los partidos correspondientes a las jornadas 32, 33 y 34 de LaLiga Santander que lo enfrentarán a Éibar, Alavés y Valencia, respectivamente. Los de Diego Martínez afrontarán estas seis citas en un lapso de seis días por la condensación de partidos prevista por LaLiga.

Así, el Granada recibirá a la SD Éibar el domingo, 28 de junio y al Valencia CF el sábado, 4 de julio. Será entre semana, el miércoles 1 de julio, cuando el conjunto rojiblanco se desplace hasta Vitoria para enfrentarse al Alavés en Mendizorroza. Los horarios de los encuentros, por el momento, no han sido publicados.

Todo esto, lógicamente, tendrá lugar una vez disputadas las tres próximas jornadas, frente al Betis, Villarreal y Leganés, previstas para los días 15, 19 y 22 de junio.

Para todas esas citas, el Granada ya llega con la tranquilidad de acumular 41 puntos en el saco que prácticamente garantizan la permanencia tras su victoria este viernes ante el Getafe (2-1).

