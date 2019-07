El Granada C.F. no podrá inscribir jugadores según la Asociación de Agentes de Futbolistas

La Asociación de Agentes de Agentes de Futbolistas ha emitido un comunicado en el que avisa a todos los estamentos que tanto el Granada C.F. como el Málaga C.F. y la U.D. Las Palmas no podrán inscribir jugadores en el próximo curso 2019-2020.

Las circunstancias se deben a cuestiones relacionadas con el incumplimiento del control financiero, según ha apuntado el diario Marca. En una entrevista en el programa ‘El Transistor’ de OndaCero, Javier Tebas, presidente de LaLiga, ya apuntó que “el Granada tiene un expediente abierto por incumplimiento del control económico. A partir de ahí, la gravedad o menos gravedad del asunto no la voy a transmitir, pero tiene eso”.

Sin confirmación oficial que lo avale, todo apunta a que el expediente se debe a la situación de Adrián Ramos, delantero colombiano al que el Granada todavía adeudaría unos pagos y que, por ese motivo, anunció su intención de denunciar al club rojiblanco.

Sin embargo, la entidad granadina sostiene que esa deuda con el futbolista no existe, circunstancia que no ha impedido la intervención de la Liga de Fútbol Profesional. El expediente que ahora se abre, en cualquier caso, es informativo y no acarrea por el momento ningún tipo de sanción. Habrá que esperar a su resolución para saber si tiene o no consecuencias.

Así las cosas, y a poco menos de unas semanas para que comience la temporada, el equipo nazarí ve tambalearse sus primeros pasos en su vuelta a la máxima categoría, a pesar de la buena racha en esta pretemporada.