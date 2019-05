El FEX inundará con 58 espectáculos callejeros gratuitos el Festival de Música y Danza

El próximo 21 de junio comienza la 16ª edición del FEX, la extensión del Festival de Granada. Como cada año y con espíritu de fiesta, llenará de arte y encuentros las calles, plazas y espacios emblemáticos de la ciudad y la provincia. Este año podrán disfrutarse 58 citas, 11 de ellas en otros municipios, que abarcan muy diversos géneros: danza contemporánea, flamenco, circo y pasacalle, ópera, música clásica y músicas del mundo, entre otras actividades abiertas al público, en donde no solo el arte, el conocimiento y el disfrute, sino también aspectos como la accesibilidad, solidaridad e inclusión, son cuerpo y alma de este gran foco de atención del Festival con la intención de atenderse todas las sensibilidades, edades y gustos posibles de un público que se mezclará, unas veces siguiendo la huella del FEX y la mayoría por sorpresa, en una rica agenda que extenderá su oferta hasta el 12 de julio.

Participarán numerosos artistas y agrupaciones de diversas latitudes: EE. UU., Japón, China, Marruecos, Kenia, Madagascar, Estonia, Francia, Holanda e Inglaterra para presentar las tradiciones y riquezas expresivas de sus respectivos países; habrá fanfarrias de alturas anunciando el comienzo del Festival desde la Torre de la Vela en la Alhambra; acciones de calle con músicos y bailarines ambulantes y recitales a cargo de los alumnos del Conservatorio Superior de Música «Victoria Eugenia» de Granada. También los estrenos de las coreografías Criatura de Daniel Doña y Prisma de Guido Sarli, que serán interpretadas por el alumnado del Conservatorio Profesional de Danza «Reina Sofía» de la capital.

En colaboración con el Teatro Real, se presentan cuatro sugerentes producciones, tres en diferido y una en directo, que serán proyectadas en distintas plazas y palacios de Granada: La bohème, Carmen y Luisa Fernanda. Il trovatore se emitirá en directo desde el Teatro Real.

Una edición más la Asociación Entrelibros presentará en el Hospital Materno Infantil «Virgen de la Nieves», en su ánimo de promover el encuentro con las emociones y el conocimiento a través de la literatura, el espectáculo BailaMe un cuento del grupo Jóvenes-en-Danza gracias a la colaboración con el Conservatorio de Danza. Un año más el Festival estará en el Centro Penitenciario de Granada (Albolote) gracias de nuevo a la colaboración del Conservatorio Superior de Música con el FEX.

La programación incluye cuatro Conciertos solidarios, con entrada a 12€, en los que participan la Orquesta de Cámara del Mediterráneo dirigida por Michael Thomas, a beneficio de la asociación GranaBip (Asociación Bipolares de Granada) y Proyecto Hombre Granada; el conjunto Al Firdaus Ensemble, a beneficio de la Asociación sociocultural Dar al anwar; el Coro Ciudad de Granada y Coro Santa María del Llano, a beneficio de la Asociación Síndrome 22q Andalucía y Cruz Roja Española, y el vocalista y compositor Kilema, a beneficio de Agua de Coco. La recaudación por venta de entradas se destinará a las asociaciones mencionadas.

El FEX seguirá extendiéndose por la provincia

La extensión a la provincia hará posible la accesibilidad al arte a un numeroso público del entorno, invitando a todo el que pueda desplazarse a visitar esos bellos y ricos rincones cercanos, engalanados por el FEX de arte y fiesta. Este año habrá una cita muy especial, que se verá en el aire y se sentirá en la Base Aérea de Armilla, con una muestra aéreo-acrobática de la Patrulla ASPA y un concierto de la Unidad de Música de la Agrupación del ACAR Tablada. La Extensión del Festival llegará a Albolote, Alhama de Granada, Baza, Ferreira, Huetor Tájar, Monachil, Montejícar, Pampaneira, Torrenueva y Zujaira (Pinos Puente).

A todas estas actuaciones se suman otras actividades abiertas al público, de gran interés. Además de la exposición de fotografía de los alumnos del Taller de fotografía de 2018 en la Sala Zaida, las personas interesadas en los entresijos del proceso creativo de la música y las artes escénicas mostrado desde diversos ángulos, tendrán la posibilidad de acercarse a los artistas y su pensamiento en distintas mesas redondas y encuentros con artistas presentes en esta edición del Festival, como Peter Eötvös o los que se celebrarán en la Peña de La Platería, en su 70 aniversario, con Eva Yerbabuena, Sílvia Pérez Cruz y Olga Pericet.

El Fex acogerá el I Congreso de Danza para la Infancia y la Juventud coordinado por ASSITEJ España, junto con la Red Internacional de Danza para la Infancia y la Juventud. Serán tres días de espectáculos, talleres y conferencias que pretenden ser un lugar de encuentro y debate.

La programación del FEX es posible gracias al apoyo de diversas instituciones y numerosos patrocinadores y colaboradores.

Resumen de la programación

Pasacalle, circo y propuestas escénicas

• Ambulantes, músicos en ruta en los autobuses urbanos de Transportes Rober anuncian la llegada del Festival, 21 de junio

• Fanfarrias desde la Torre de la Vela, a cargo del Quinteto Riath, 21 de junio

• Danz-Ando, breves intervenciones de danza con el alumnado del Conservatorio de Danza Reina Sofía de Granada , 21 de junio

• Meninas, 25 de junio

• Oyun, 8, 9, 10 y 11 de julio

• El funeral, 12 de julio

Proyecciones de ópera del Teatro Real (4)

• La bohème, 30 de junio

• Carmen, 2 de julio

• Luisa Fernanda, 10 de julio

• Il trovatore – Streaming, 6 de julio

Danza (11)

• Efecto Siam, 30 de junio

• Colectivo Kampai, 30 de junio

• Escuela de Danza de Shanghai, 1 de julio

• Criatura-Prisma, 1, 2 y 3 de julio

• en UN éclat, 5 de julio

• Young Blood, 5 de julio

• Taller familiar: No work & just play, 6 de julio

• Ain´t misbehaving, 6 de julio

• No work & just play,7 de julio

• Witness This, 7 de Julio

• Fandango Street, 10 de julio

Clásico (7)

• Muestra aéreo-acrobática de la Patrulla ASPA y concierto de la Unidad de Música de la Agrupación del ACAR Tablada, 21 junio

• Trío Serendipia, 23 de junio

• Cuarteto Mondo, 25 de junio

• Orquesta UGR-Ensemble de Metales y Percusión de la Fundación Barenboim-Said, 26 de junio

• Banda Municipal de Música de Granada, 29 de junio

• Dúo D’Aujourd’hui, 29 de junio

• Kanade Duo, 7 de julio

Otras músicas (6)

• Trad.Attack!, 24 de junio

• De Vacas, 27 de junio

• Sirventès, 28 de junio

• Ghost Number & His Tipsy Gypsies, 29 de junio

• Sense of Values Quartet & John Ehlis, 6 de julio

• Talabarte, 11 de julio

Flamenco (4)

• Concierto flamenco para poemas de Rafael Guillén, 22 de junio

• Ser de luz, 26 de junio

• Juan Pinilla, 8 de julio

• Israel Fernández-Diego del Morao, 9 de julio

Inclusión (5)

• Might Jambo, 3 de julio

• Qahwa Noss Noss, 4 de julio

• SuperarT, 5 de julio

• Contando Estrellas, 5 de julio

• Le Facteur, 5 de julio

Conciertos Solidarios (4)

• Orquesta de Cámara Mediterránea, 24 de junio

• Al Firdaus, 27 de junio

• La esencia de lo humano, 1 de julio

• Kilema, 4 de julio