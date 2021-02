El exalcalde de Atarfe afirma que las irregularidades en las cuentas se deben a gobiernos anteriores

El exalcalde de Atarfe, Francisco Rodríguez Quesada, explica que la situación administrativo-económica que se encontró nada más llegar al consistorio atarfeño era tremendamente grave en 2015, algunos indicadores fueron la dimisión del Interventor y Tesorera en funciones que encontró en la mesa de alcaldía el primer día de gobierno, así como el “destierro” que padecía el Secretario municipal en un sótano del Centro Cultural Medina Elvira, no interesaba que estos puestos de supervisión estuvieran dotados para poder poner freno a las acciones administrativas de la corporación municipal en las décadas anteriores. Una deuda aplastante, un caos en la gestión económica, la falta de personal funcionario cualificado, etc. Fueron lastres que hubo que priorizar, empezando por la rendición de informes atrasados durante varios años ante el Ministerio de Hacienda, manifiesta que “daba vergüenza ajena llegar como representante del municipio de Atarfe a Diputación, al Consorcio de Transportes, a entidades bancarias,etc. y todas ellas nos reclamaban la gran deuda generada por las corporaciones anteriores. Igualmente, este comenta la situación de impotencia ante la cola de propietarios de terrenos y familias estafadas muchas de ellas necesitadas, a las cuales les ocuparon los terrenos para “megaparques” que posteriormente quedaban sin pagar. Esta situación provocó solicitar la intervención de la La Cámara de Cuentas para la realización de una auditoría en 2015, pero no se atendió en aquel momento y hubo que afrontar el duro camino de “ poner orden” de forma progresiva con la colaboración de los técnicos municipales, conocida es la frase de un funcionario municipal que afirmaba “que bien se trabaja cumpliendo la ley”.

Este indica que hubo que trabajar en un clima de incomprensión y venganza de ciertos partidos de la oposición y pese a ello se afrontaron el pago nóminas, se bajó el plazo de pago a proveedores y se avanzó en políticas sociales. Sin embargo, la Cámara apareció en 2017 (lo cual alegró al alcalde en un primer momento) y analizó el ejercicio económico de ese año sin querer reconocer el origen de la situación que se padecía. Para explicarlo de forma coloquial, La Cámara de Cuentas actuó en esta ocasión al igual que “cuando hay un accidente de tráfico y un equipo sanitario se preocupa por los heridos, llega la policía (Cámara de cuentas) y decide pedir explicaciones a los sanitarios (Gobierno de PASI) que ayudan a los heridos del accidente ocurrido (descalabro económico del Ayuntamiento de Atarfe en los últimos 30 años)”.

Además, recalca que los técnicos de la empresa auditora contratada por la Cámara no quiso saber nada de las situaciones heredadas y que condicionaban el presente, como la nefasta gestión que se hizo desde la Empresa Proyecto Atarfe desde los años 90, administración paralela para favorecer las especulaciones urbanísticas, los despilfarros en conciertos con regalos masivos de entradas para comprar voluntades de cargos políticos, empresarios… Como anécdota el gasto de casi 1 millón de euros por un concierto de 2 horas de un famoso bajista inglés, o los deficitarios espectáculos taurinos y el enchufismo clientelar de militantes del partido en el gobierno, antes que realizar procesos selectivos de personal de funcionarios basados en igualdad, mérito, capacidad y publicidad. El informe de estos técnicos hace referencia a 38 irregularidades que no pudieron resolverse en dos años de gestión austera, ni aún hoy están resueltas muchas de ellas, algunas se fueron resolviendo de forma progresiva como la liquidación de Proyecto Atarfe antes mencionada, la regularización de las falsas autónomas de ayuda a domicilio y otros trabajadores municipales con una elaboración de RPT pendiente de aplicar, la licitación del Centro de Transportes o Gasolinera que posteriormente se ha cerrado, el pago a los propietarios del Corredor Verde…y así una larga lista.

El exalcalde manifiesta que no pretende justificar posibles errores que también se pudieron cometer, el exregidor no cita siglas de otros partidos porque cree en la acción constructiva de la política como enseña a sus alumnas y alumnos en clase, pero considera necesario ofrecer esta información por justicia con el grupo de personas que dieron un paso al frente para formar una candidatura ciudadana PASI ( Por Atarfe Sí) de forma desinteresada después de casi 30 años del mismo partido, en ocasiones con problemas de salud o complicadas situaciones familiares, con un alto grado de responsabilidad y honradez, y siempre con el ánimo de prestar el mejor servicio púbico y la búsqueda del bien común. Estos aspectos no saldrán en el informe de la Cámara de Cuentas, “pero debieran ser los pilares para una sociedad democrática y la dignidad de cualquier persona que se dedique a la Política”.