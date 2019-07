El estreno mundial de ‘The Cure Anniversary 1978-2018’ llega a Kinépolis Granada

El jueves 11 de julio, 16 cines de Andalucía se unen al estreno mundial de ‘The Cure Anniversary 1978-2018’, el concierto en Hyde Park con el que la banda británica liderada por Robert Smith celebró sus cuatro décadas sobre los escenarios. Entre esos cines estará el de Kinépolis Granada, que proyectará el film sobre este concierto a las 20:00 horas.

Un film en 4k dirigido por Tim Pope, artífice de algunos de los videoclips más icónicos de The Cure, así como de la premiada película-concierto de 1986 ‘In Orange’. La actuación que Pope grabó el pasado 7 de julio de 2018 en Hyde Park, en pleno corazón de Londres, ha sido uno de los conciertos más memorables de la larga carrera de The Cure. 135 minutos de espectáculo y más de una veintena de temas incluyendo Lovesong, Lullaby, Boys Don’t Cry, Fascination Street, Friday I’m in Love con los que Robert Smith, Simon Gallup, Jason Cooper, Roger O’Donnel y Reeves Gabrels transportan en un viaje mágico a través del tiempo.

“Fui a los ensayos en un estudio muy pequeño justo el día antes del concierto y me senté en medio del grupo mientras repasaban las canciones. A medida que transcurrían los temas supe que la única forma de transmitir a la gente el verdadero espíritu de The Cure era capturar no solo la dimensión épica de su espectáculo, sino también el lado más cercano, más íntimo de la banda tocando juntos. Robert nunca ha cantado tan bien ni The Cure ha tocado con tanta pasión, tan unidos, con tanta fuerza, afirma Pope.

La película la editaron juntos Robert Smith y Tim Pope los meses que siguieron el concierto, trabajando codo a codo con Paul Corkett, productor y responsable del espectáculo en vivo. La producción se llevó a cabo en los Brighton Electric Studios y la postproducción final en Abby Road Studios, a principios de 2019.

Un espectáculo único, un concierto inolvidable, en el que Robert Smith, echando la vista y dirigiéndose al público dijo: “si me hubierais preguntado en The Rocket qué estaría haciendo en cuarenta años, os hubiera dado una respuesta totalmente equivocada… Gracias a todos los que me rodean y a todos vosotros que estáis hoy aquí… Han sido cuatro décadas maravillosas… Vamos a por las siguientes!”

En marzo de 2019, The Cure se incorporó al Salón de la Fama del Rock & Roll, anunciando emocionantes noticias sobre el progreso de su nuevo álbum y el primero de estudio tras más de una década.

LISTADO DE CINES DE ANDALUCÍA

