“Tenía dolores de cabeza, dificultad para respirar y palpitaciones en el corazón”, comenta Nuria, una joven madre que no quiso dar mayor importancia a unos síntomas que pueden ser asociados a otros problemas de nuestro día a día y a la que su farmacéutico le cambió la vida.

“Un día comencé a notar estos problemas en mi cuerpo mientras conducía, por lo que me acerqué a una farmacia que había al lado para que me tomaran la tensión y ver qué me pasaba”, recuerda con angustia el momento.

Los valores de la prueba fueron correctos, pero el farmacéutico al que acudió recomendó a Nuria pedir cita a su médico de familia, ya que los episodios se habían dado ya en varias ocasiones. “En la farmacia me ofrecieron realizar una Monitorización Ambulatoria de la Presión Arterial (Mapafarma), para acudir a la consulta del médico con la mayor información posible sobre lo que me pasaba”, afirma esta granadina.

Gracias a la intervención del farmacéutico y a la realización del Mapafarma se detectó a la paciente una hipertensión arterial aislada, que fue estudiada por su médico de familia. “El diagnóstico rápido de mi hipertensión ha evitado riesgos mayores”, subraya Nuria, que ahora recibe un tratamiento adecuado para combatir este trastorno.

Mapafarma es una alternativa sanitaria que contribuye a cambiar la vida de la ciudadanía. Un empeño del Colegio de Farmacéuticos de Granada junto a sus colegiados que consiste en medir la tensión arterial durante 24 horas, tanto por el día como durante la noche, mientras que se realiza una vida normal. El aparato se retira pasado este tiempo para recibir los resultados de la prueba, que serán entregados en mano al usuario para que se los lleve al médico para su evaluación.

Ventajas de Mapafarma

Con esta simple gestión de un día, podremos disponer de un estudio pormenorizado de la evolución de la presión arterial que permitirá la derivación al especialista desde la oficina de farmacia.

Los resultados del estudio servirán para que nuestro médico cuente con una prueba con contenido diagnóstico para que hacer la valoración médica de forma más rápida y directa.

Pero, esta medida no está solo orientada a nuevos pacientes. En el caso de tratarse de un enfermo ya diagnosticado permite un seguimiento continuado de la patología directamente en la oficina de farmacia y con el asesoramiento y seguimiento del farmacéutico, como profesional sanitario.

¿Para qué personas está indicada?

El 42,6% de la población española tiene hipertensión, un trastorno que tiene tratamiento. Pero, un dato muy importante es que el 37,4% de los que la sufren está sin diagnosticar, según el estudio Di@bet.es publicado en la Fundación Española del Corazón. Es este último dato el que preocupa a la comunidad farmacéutica ya que, si no se controla, la hipertensión puede provocar un infarto de miocardio, un ensanchamiento del corazón y, a la larga, una insuficiencia cardiaca. Y es que, mientras que en 2005 la hipertensión provocaba 6.661 fallecimientos, en 2015 ya es la causante de 12.674.

Los expertos coinciden en que una detección precoz del problema puede ser clave para evitar que se desencadenen complicaciones asociadas. Para ello, es tan simple como acudir a nuestra farmacia de confianza y realizar de una prueba diagnóstica de una forma segura y eficaz para que el médico de Familia pueda prescribir el tratamiento, si es necesario, lo más rápido posible.

La realización de esta prueba está indicada para la población en general que tenga síntomas o que tenga riesgo de padecer hipertensión. En particular para:

-Pacientes en los que hay sospecha de HTA aislada (Hipertensión arterial de ‘bata blanca’).

-Pacientes en los que hay sospecha de HTA enmascarada.

-Pacientes con variabilidad de la HTA en consulta durante la misma o varias visitas.

-Pacientes con mal control de su HTA pese a estar en tratamiento farmacológico.

-Sospecha de episodios de Hipotensión, especialmente en ancianos y diabéticos.

-HTA en embarazo y sospecha de preeclampsia.

-Pacientes con sospecha de alteraciones del sueño (apnea).