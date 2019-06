El Canijo de Jerez encabeza la agenda de la semana con su ritmo garrapatero

Llega el Corpus y con él, la Semana Grande de Granada y aunque son muchos los granadinos que pasarán estos días entre casetas y columpios, la música no cesa y, de nuevo, desde GranadaDigital traemos la agenda de conciertos más completa de la ciudad.

Blues, rock, flamenco, música clásica o rap, son algunos de los estilos que se darán cita esta semana sobre los escenarios. Destacando especialmente la actuación del Canijo de Jerez, el miércoles 19 de junio, que inaugurará al ciclo de conciertos organizados por el Hotel Barceló Carmen para este verano.

El miércoles se encontrarán además en el RocknRolla la banda italiana de rythm and blues The Midnight Kings, y la fusión brasileño-danesa de estilo garage fuzz de The Courettes. Lo que se dice una explosión musical para los más atrevidos.

El viernes 21 la sala El Tren acogerá el Carlsberg Hygge Fest con la actuación principal del rapero Sharif, acompañado del ritmo de los chicos de La Sra. Tomasa, de Kapitán Morgan y de Chico Mendes.

Este mismo día, dará comienzo en el Palacio de Carlos V el Festival Internacional de Música y Danza, en esta ocasión con la interpretación de la Orquesta Ciudad de Granada y la violinista Viktoria Mullova, capitaneados por el director internacional Ivor Bolton.

Cabe señalar que el festival tendrá lugar durante todo el verano en distintos emplazamientos de la ciudad. Este fin de semana, ofrecerán también actuaciones en el Teatro del Generalife el sábado 22, con la Martha Graham Dance Company; y el domingo 23, de nuevo en el Palacio de Carlos V, con el espectáculo de la pianista Maria Joao Pires.