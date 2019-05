El AVE entra en campaña

A tres días de las urnas el pronóstico es tan incierto como el de hace un mes o dos o los que se hayan tomado la molestia de seguir en esta recóndita columna: las elecciones más abiertas desde que la democracia entró en los ayuntamientos allá por 1979. Al menos en Granada.

Los últimos movimientos de campaña parecen indicar que los candidatos son conscientes de ello. No es que se haya intensificado el ritmo de las cuñas de radio. Es que, además, alguno ha elevado el tono con mensajes tan edificantes como ese de “…para quitar a Paco Cuenca…” que apunta por parte de quien lo lanza una carencia de ideas y propuestas verdaderamente preocupante. Ese Cuenca, alcalde, que a las seis de la tarde, junto al líder provincial de su partido -también candidato- convocaba una rueda de prensa con vitola de ‘urgente’ para anunciar que los billetes del AVE estarán a la venta el próximo 3 de junio. Que digo yo que si hay que esperar hasta el 3 de junio para saber la fecha en que veremos entrar al AVE en Andaluces, entonces la urgencia de la convocatoria de prensa sería el día 3 pero no antes.

El día 3 en que habrá respuestas a interrogantes que todos nos hacemos y a fecha de hoy están en el aire. La primera, el día del primer viaje en que veamos entrar la silueta de la modernidad por la Estación de Andaluces. Radio Granada-SER anticipa: el 24 de junio, lunes. Ese día 3 también sabremos cuánto cuesta el viaje. Que no es una cuestión menor, porque después de décadas dando vueltas y vueltas hasta esa feliz fecha que ahora sí se atisba en el horizonte, Adif finalmente ha conseguido que Granada esté más lejos de Madrid que Málaga. Al retraso en el tiempo de construcción une así el retraso en el viaje, de forma que dificulta la solución de aquel problema de la asignatura de Física que todos resolvíamos en cuarto de bachillerato: dos trenes salen a la misma hora a tantos kilómetros por hora cada uno, ¿en qué punto kilométrico convergen? Problema en Granada irresoluble porque a esa disfunción en la distancia se une la velocidad decimonónica que el tren experimentará en el tramo de Loja en tanto no se aborde -hoy por hoy, calendas grecas- la variante.

Porque esa mayor distancia, por lógica de empresa, deberá tener su traducción en el precio del billete. Y si ese billete se va a las tarifas que se están barajando, las dudas expresadas aquí, en esta recóndita columna, acerca de la competencia de la carretera permanecen. Aunque, en todo caso, mejor ahora que en estos cuatro años de desconexión que iban a ser cuatro meses cuando lo anunció la ministra Ana Pastor. Mejor, porque en breve se restablecerán los trayectos con Sevilla y Málaga. Pero nos olvidamos de lo que de verdad importa: la conexión con el Arco Mediterráneo. Es decir, la reapertura de la línea por Guadix y Baza.

El caso es que el AVE entró en campaña cuando en la solanera de la estación comparecieron Cuenca y Entrena para ofrecer la buenanueva, aunque no viniese completa. Para mí queda que siempre he sido escéptico sobre los efectos que producen estas cosas entre los votantes. Tomando esta urgentísima rueda de prensa como ejemplo, no sé yo hasta qué punto aquel votante que estaba dudando si votar o no a Cuenca haya decidido a las seis de la tarde de este miércoles que sí, que lo vota. No creo que sean tantos como para justificar el calorín, movilizar a las redacciones y provocar otra pentacolumnada noticia de apertura para decir todo menos lo que interesa, es decir la fecha de llegada. Aquel 24 de septiembre que pasó y como en el soneto cervantino con estrambote ‘fuése y no hubo nada’.

Así que entramos en el último día de campaña. El domingo, cita con las urnas. ¡Que ustedes voten bien!