‘El Atrapa Sueños’ de Sevilla reparte el ‘Gordo’ al 26.590

El dueño de la Administración de Lotería número 94 ‘El Atrapa Sueños’ del Centro Comercial Alcampo de Sevilla, José María Nogales, que ha vendido una serie del número 26.590, premiado con ‘El Gordo’ en el sorteo de la Lotería de Navidad, ha expresado este domingo que “es el mayor premio que puede tener un lotero: dar el gordo de Navidad” después de explicar que hasta el momento habían repartido “muchos premios, pero no de Navidad”.

Nogales ha hecho un retrato de sus compradores habituales, a quienes ha definido como “gente trabajadora, humilde, clientes fieles” y ha expresado que su identificación con la clientela llega al extremo de que “echas de menos a un cliente cuando no viene”. Su mujer, Paloma Rodríguez, ha reconocido que “es igual que si nos hubiese tocado, la misma sensación”.

El dueño de la Administración de Lotería número 94 ‘El Atrapa Sueños’ no ha sido capaz de identificar a posibles premiados y ha asegurado no haber comprado el número premiado. “Todavía no me ha llamado nadie”, ha precisado sobre los clientes agraciados.

“Estaba acostado, me ha llamado mi hermana, que me ha dicho: chiquillo que has dado el Gordo”, ha explicado Nogales sobre la forma como ha conocido que había repartido el primer premio de la Lotería de 2019. “Me he caído de la cama, he llorado de alegría”, ha afirmado Paloma Rodríguez, después de pedirle a su marido “cuélgale a tu hermana” tras describir que “hemos dormido poco esta noche organizando el trabajo”.

“Tengo la boca seca”, ha afirmado mientras hacía declaraciones a los medios de comunicación, antes de explicar que había vendido tres décimos a través de la plataforma ‘tulotero’. “He entrado nuevo en la aplicación”, ha señalado José María Nogales, quien ha afirmado que “a nosotros también nos hacía falta”, en referencia al incremento de ventas que le ha proporcionado esta plataforma.

El número 26.590 ha resultado agraciado con el Gordo, el primer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2019, dotado con 4.000.000 euros a la serie, y, en otras ciudades españolas, ha caído en Sevilla.

En concreto, ha sido vendido en parte en la administración número 94 ubicada en el Centro Comercial Alcampo de la Ronda del Tamarguillo de la capital hispalense. El número ha sido cantado a las 9,19 horas en el cuarto alambre de la primera tabla.