El acercamiento a la naturaleza de los campings de Granada

Paisajes exóticos, bosques verdes y frondosos donde viven todo tipo de criaturas mágicas y pequeños animalitos, un lugar donde el aire limpio y puro te llenan los pulmones, este es el escenario que diariamente se pinta en los cuentos.

Esta imagen idílica no se separa mucho de la que se puede disfrutar en algunos bosques reales, quítele, sino cree, las criaturas mágicas, pero el resto sí estaría. Es por ello que, si le gusta el campo, el aire libre y poder dejar volar su imaginación para crear estos lugares, el camping es su mejor opción.

Una experiencia alejada de los ruidos de la ciudad, de las prisas y los bullicios donde poder conectar consigo mismo. Así relata Álvaro Ramírez sus primeras experiencias en un camping, “el primer recuerdo que se me vienes la mente es ir en bicicleta con mis amigos alrededor del camping. Podría tener 5 o 6 años y estrenaba mi primera bici. Probablemente es una sensación de libertad que ahora ya no exista entre los niños”.

Añade además este joven “aprendías prácticamente solo, en contacto con la naturaleza y las consiguientes piedras y caídas. El bosque que había enfrente del camping era a menudo una forma de trastear sin ser vistos, eso también lo recuerdo”.

Según cuenta, “ahora ya pocas vacaciones hay”, cuando tiene tiempo “tiendo más a lo urbano o directamente a la playa. El camping, si no es en colectivo, con un grupo grande de gente pierde algo de sentido para mí. Si tuviera hijos o una familia supongo que sería diferente”.

“El camping te da la oportunidad de no estar tan atado a una casa, unas llaves o unos horarios. La tienda de campaña sólo sirve para dormir, exprimen más la experiencia. Quizás por eso prefiero ahora algo más tranquilo” explica Álvaro Ramírez, que además cuenta que de preferir, preferiría la temporada baja, cuando está menos saturado, “no se trata de no estar con gente, si no de poder convivir con más tranquilidad”

Granada cuenta con algunos campings de gran calidad y según los usuarios de internet estos son los mejor valorados.

Comienza la lista, en el puesto número cinco, el camping Reina Isabel con una valoración de 3.9 puntos sobre cinco, una muy buena puntuación.

Se encuentra en el municipio de La Zubia y está perfectamente situado para visitar la Alhambra, Sierra Nevada y la ciudad de Granada. Esta típica villa granadina, con su frondosa arboleda y jardines se convirtió hace años cincuenta en el camping que es hoy.

Con la misma puntuación, la cuarta posición, es para Playa Poniente, situado en Motril. Su clima subtropical, único en Europa, la ubicación junto al mar, y la cercanía a zonas como la Alpujarra, Granada, Málaga o Sierra Nevada les permite tener a su disposición una variedad de oferta de ocio imposible de conseguir en otro lugar.

Cuatro puntos hacen que el camping Ruta del Purche se posicione en el tercer puesto. Se encuentra a medio camino entre Sierra Nevada y Granada, en el término municipal de Monachil.

Rodeado de castaños, cerezos, nogales y otros árboles frutales, en este camping podrá disfrutar de ese descanso tan ansiado lejos de la ciudad.

La segunda posición es para el Suspiro del Moro, que recibe 4,2 puntos. Se encuentra en el Puerto del Suspiro del Moro, perteneciente al municipio de la Villa de Otura. Ideal como campamento base para visitar Granada, la Alhambra y Sierra Nevada.

Aquí podrá además comprar tanto entradas para visitar la Alhambra como FORTFAIT para Sierra Nevada.

El puesto número uno, y la mejor valoración se la lleva Kampaoh Las Lomas, un lugar de gran encanto de Güejar Sierra. Cuenta con una extraordinaria localización tanto para hacer esquí, snowboard y otros deportes de invierno; como para los amantes de la naturaleza, del senderismo, trekking, alpinismo, escalada… de la gastronomía, el ambiente y la belleza de los pueblos de Sierra Nevada.

Turismo de camping

Desde la Asociación de Campings, su presidenta, Carmen López, cuenta que aunque “hay público durante todo el año, la época estival con mayor afluencia de clientes se sitúa en los meses de julio y agosto”. En cuanto al tipo de clientela, cuenta que “durante todo el año llegan a los campings todo tipo de personas, familias, jóvenes o grupos pero es en invierno cuando se acerca un mayor número de jubilados”.

La presidenta de la asociación cuenta como los campings situados en la costa “siguen manteniendo una buena ocupación incluso en temporada baja”. Explica que “lógicamente, según la situación del camping y sus características, la clientela varía y las temporadas también, por ejemplo un camping situado cerca de Sierra Nevada tendrá una clientela diferente y una temporada alta diferente”.

“El mundo del Camping cada vez es más conocido, y el tipo de alojamiento se ha ampliado al poder optar por bungalows, tiendas, caravanas o autocaravanas entre otros” comenta Carmen López.

Como beneficios del uso del camping, Carmen López argumenta que “es un tipo de turismo que permite mucha movilidad y una de sus ventajas es que el alojamiento es relativamente barato, por lo que se pueden destinar muchos recursos a gastos como restauración, compras, visitas u otras actividades. Además de estar en contacto con la naturaleza y disponer de espacios libres y deportivos, lo que contribuye al bienestar de los usuarios”

Otro de los beneficios que apunta la presidenta es que “la mayoría de campings ofrece actividades complementarias y servicios de animación para que grandes y pequeños lo pasen estupendamente durante sus vacaciones”.