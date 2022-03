El Ejército de Ucrania dice que Rusia "empieza a acumular recursos para irrumpir en Kiev"

El Ejército de Ucrania ha afirmado este lunes que Rusia "empieza a acumular recursos para irrumpir en Kiev", incluidos sus esfuerzos para hacerse con el control de las localidades de Bucha e Irpin, situadas en los alrededores de la capital del país.

El Estado Mayor del Ejército ucraniano ha señalado en un mensaje en su cuenta en la red social Facebook que "en el área de la ciudad de Irpin, el enemigo se mueve con carros de combate y unidades de infantería motorizada", antes de agregar que las líneas de suministro se extienden desde Bielorrusia.

En este contexto, el alcalde de Irpin, Alexander Markushin, ha apuntado en su cuenta en Facebook que parte de la ciudad ha sido tomada ya por las fuerzas rusas, si bien ha hecho hincapié en que "otra parte de Irpin está luchando y no se rinde". Asimismo, ha confirmado que próximamente habrá una nueva evacuación de civiles.

Asimismo, el Ejército ucraniano ha manifestado que "los ocupantes intentan lograr una ventaja táctica para llegar a la zona oriental de Kiev a través de Brovarsky y Borispil, así como controlar las ciudades de Chernigov y Sumy", si bien ha incidido en que "los invasores no han logrado su objetivo tras once días de ocupación".

De esta forma, ha recalcado que "el enemigo ha sufrido pérdidas significativas" en Nova Basan y Skripali, al tiempo que ha asegurado que ha recuperado el control de la localidad de Chuhuiv, con "grandes pérdidas en personal y equipamiento entre los ocupantes".

Por su parte, el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, ha incidido en que las fuerzas rusas se preparan para una nueva oleada de ataques contra Kiev, Járkov, Chernigov y Nikolaev, antes de señalar que "debido a las enormes pérdidas sufridas por el enemigo, la intensidad de las hostilidades se ha reducido temporalmente".

"Los invasores rusos están intentando concentrar fuerzas y medios para una nueva oleada de ataques. En primer lugar, contra Kiev, Járkov, Chernigov y Nikolaev", ha indicado, antes de incidir en que las autoridades ucranianas "hacen lo posible y lo imposible para crear corredores humanitarios" para lograr la evacuación de civiles.

"No es fácil, ya que los terroristas rusos no mantienen su palabra. No hay piedad ni para niños, mujeres y heridos. Atacan áreas residenciales. Atacan a civiles durante las evacuaciones. Ni los chacales se comportan así", ha denunciado Reznikov en un mensaje en su cuenta en Facebook.

Por último, el ministro ha reseñado que más de 140.000 ucranianos han regresado al país desde Europa y que decenas de miles se han sumado a las fuerzas de seguridad, mientras que "más de 20.000" ciudadanos extranjeros se han postulado para unirse a los esfuerzos del Ejército ucraniano ante la invasión rusa.

Ocho fallecidos en Járkov

Las autoridades de Ucrania han denunciado la muerte de al menos ocho personas en ataques ejecutados durante las últimas horas por las fuerzas rusas contra la ciudad de Járkov, uno de los principales objetivos de la invasión iniciada el 24 de febrero por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

El Servicio de Emergencia del Estado ha resaltado que "el enemigo ha llevado a cabo ataques con artillería y bombardeos con renovado vigor contra barrios residenciales" en Járkov desde la tarde del domingo y ha indicado que entre los objetivos alcanzados hay edificios residenciales, sedes administrativas, instalaciones médicas e instituciones educativas.

Así, ha manifestado a través de un mensaje en su cuenta en la red social Twitter que los equipos de emergencia han tenido que responder ante 50 incendios y ha agregado que cerca de 200 personas han sido rescatadas. "Los bomberos encontraron también los cuerpos de ocho personas bajo los escombros", ha añadido.

Járkov, de mayoría rusófona y situada apenas a 40 kilómetros de la frontera común, ha sido escenario de una intensa ofensiva por parte de las fuerzas rusas desde el inicio de la invasión. En el marco de los mismos han sido atacados el edificio del Ayuntamiento, la principal comisaría y un edificio de la universidad.