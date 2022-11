La educación, clave en la lectura del manifiesto del 25N en Armilla

El alumnado de los cuatro centros escolares de Armilla, las asociaciones que integran el Consejo Municipal de la Mujer acompañados por su alcaldesa, Loli Cañavate, la concejala de Igualdad, Mercedes López Fonseca, corporación municipal y vecinos han participado en la Plaza del Ayuntamiento en el acto de lectura del Manifiesto del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Es acto ha puesto punto y final a las actividades que la Concejalía de la Mujer ha organizado con motivo del 25N. La alcaldesa ha reiterado en su intervención que “la desigualdad no tiene cabida en la sociedad que queremos, una sociedad moderna y avanzada”. “Es el momento de que nos unamos contra la violencia, es hora de repudiar cualquier tipo de violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo. No, no vamos a dar un paso atrás. Entre todos y todas lograremos no tener que celebrar este tipo de actos”, ha apostillado.

El alumnado de los centros educativos San Miguel, Nazaríes, Tierno Galván y Miguel de Cervantes junto a dos trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio han reiterado en la lectura del manifiesto su rechazo a la violencia de género. El acto ha finalizado con una performance en la que han participado el alumnado de los dos IES Alba Longa y Luis Bueno Crespo con la participación del Coro del Bueno Crespo y el punto final a cargo de la Batucada Haleo del Bueno Crespo.