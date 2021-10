Ecologistas en Acción denuncia el perjuicio de una piscifactoría a la playa Tesorillo-Salobreña

Ecologistas en Acción ha denunciado este lunes el estado de abandono que sufren los acantilados y fondos marinos de Tesorillo-Salobreña. Una zona que, además, está protegida. Desde la plataforma lamentan la aparición de tubos de plástico de gran tamaño, maromas, cables metálicos, anclajes o redes que "están en las playas , incrustados en las piedras o hundidos en el fondo, perjudicando gravemente a la fauna y flora existente y a la imagen turística de nuestra costa".

El grupo ecologista recuerda en un comunicado que "dichos restos provienen de las instalaciones de la cercana piscifactoría abandonada que se encuentra a la deriva". "Esta situación, que se arrastra desde hace años no se soluciona, sino que va a peor, porque los restos de jaulas y anclajes que quedan en mar abierto se están desintegrando paulatinamente y, en cada temporal, nuevos trozos y piezas son arrastrados por la corriente y el oleaje hasta la orilla", critican.

La zona fue declarada en 2002 Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y en 2015 Zona de Especial Conservación de Los Acantilados y Fondos Marinos de Tesorillo-Salobreña por los grandes valores naturales presentes en su entorno.

La plataforma pide reubicar este tipo de instalaciones en áreas "mucho más lógicas y menos perjudiciales". Por eso piden a la Consejería de Medio Ambiente que "cumpla sus propias recomendaciones, que figuran en el Plan de Protección de la Zona, donde entre otros objetivos dice que se impulsará la reubicación de la instalación de acuicultura fuera de los límites de la Zona de Especial Conservación (ZEC)".

Para Ecologistas en Acción, "estos hechos siguen avivando el malestar entre los vecinos y visitantes que no entienden cómo se mantiene esta situación desde hace muchos años y cómo se derrochan ayudas y subvenciones públicas en proyectos que no generan beneficio alguno para la zona". "Los responsables están desaparecidos y las administraciones implicadas no se dan por aludidas", sentencian.

El grupo ecologista ya ha solicitado que se retire la concesión de la piscifactoría y se proceda al traslado de las instalaciones y a la limpieza de la zona por parte de la empresa concesionaria. "Si se quiere promocionar la imagen turística de nuestro pueblo, mejor limpiar esto y preservar el medio ambiente y el paisaje de la zona que vender macroproyectos fantasmas e injustificadas banderas azules", zanja con dureza el comunicado.