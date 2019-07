Ecologistas apoya a Costas para que se cumpla la ley y no deje aparcar en las playas de Motril

“El movimiento que se está gestando en Motril para culpabilizar a la Dirección de Costas de todos los males que afectan a nuestras playas, carece de sentido”, ha manifestado Ecologistas en Acción a través de un comunicado en el que aseguran que la culpa de esta situación no es de la Dirección General de Costas, pues esta “está cumpliendo con su obligación como administración pública”. “La Ley de Costas, que no es de ayer porque lleva más de 30 años en vigor, establece que no se puede aparcar ni acampar en el dominio publico marítimo terrestre, y punto. Porque hoy nos venga bien queremos que se cambie y mañana volveremos a pedir otro cambio según nos convenga”, indica Ecologistas en un comunicado.

El grupo de ecologistas asegura que si hay vientos fuertes de poniente y se llevan la arena, “la culpa no es de Costas, a pesar de que esa administración, con dinero público repone puntualmente y todos los años las playas, a pesar de ser conscientes de que no sirve para nada”. Además, el hecho de que el mar “se esté comiendo la costa” tampoco es culpa de Costas. “Más bien habría que ponerlo en el debe de la famosa presa de Rules, que impide la llegada de sedimentos al mar y no hay arena para la reposición natural de las playas. Esta presa, que lleva años terminada sin aportar nada positivo para la costa, demuestra que no era necesaria, salvo para las previsiones -fallidas por ahora- de regar los plásticos de Almería”, indica Ecologistas en Acción.

Para este colectivo, “que todos los esfuerzos, a la vista de la inutilidad de echar arena año tras año en las playas, se centren en la construcción de espigones, demuestra una vez más la cortedad de miras de nuestros gobernantes, ya que está demostrado que la arena que sujetan unos espigones se detrae de otro lugar no muy lejano, por lo que se trataría de lo llamado vulgarmente ‘desnudar un santo para vestir a otro'”.

Por eso, Ecologistas no entiende que “se intente presionar a una administración para que incumpla le ley“. Lo considera “algo muy peligroso en un estado de derecho” y considera que demuestra “hasta qué punto nos hemos acostumbrado a exigir lo que nos conviene particularmente, sin atender al bien general, que es lo que debe primar en las actuaciones de la administración”.

Por todo ello, desde Ecologistas en Acción dan su apoyo “total” al cumplimiento de la legislación vigente por parte de la Dirección General de Costas.