Ecologistas en Acción muestra su rechazo al soterramiento de la estación del tren de Granada

Ecologistas en Acción ha criticado este lunes que el Ayuntamiento de Granada promueva "el soterramiento de la estación de Andaluces así como de la vía a Bobadilla desde el cruce con la circunvalación hasta el puente sobre el camino de Ronda". "La broma se puede presupuestar entre 900 a 1200 millones de euros", lamenta la organización.

Desde Ecologistas en Acción consideran "falso el que la actual vía divida al Barrio de la Chana". "Sólo hay que hacer un paseo por la vía y observar que excepto edificios de la calle Jesse Owens a lo largo de 200 metros, no hay construcciones cerca de las vías. Las más cercanas están a más de 60 metros de distancia y la mayoría por encima de los 150 metros", argumentan. Los representantes de la confederación en Granada insisten en que el barrio "no sufre ningún aislamiento por esta vía, ya que para acceder al otro lado hay desde un paso peatonal superior a tres pasos subterráneos para vehículos".

"La vía lleva construida 150 años, por lo que tanto los constructores de las viviendas cercanas como los vecinos que las adquirieron, sabían perfectamente de la existencia del tren. Lo mismo que ocurrirá si nuevas promociones de viviendas se permiten cerca de la vía. La entrada a Granada es de las más blandas de la geografía española ya que apenas hay unos pocos edificios antes de entrar en la estación", recalcan los activistas.

Respecto al soterramiento de la estación de Andaluces, señalan que dar este paso "supondría hacerla aún más pequeña de lo que ya es, porque cualquier soterramiento conlleva disminución de espacio útil, lo que haría ya imposible una ampliación de servicios como se lleva prometiendo continuamente sin sopesar la falta de espacio para trabajar con varios convoyes a la vez, sobre todo a partir da la construcción del Metro que no se les ocurre otro lugar de paso que cortando las vías de la estación y cercenando más de 150 metros de vías que serían necesarias para atender los trenes que ahora se solicitan".

Asimismo, subrayan que "la línea a Moreda sí supone afecciones a la trama urbana y se está a la espera de la creación del área logística que configura el corredor mediterráneo, que supondría el desmontaje de la vía y una nueva conexión desde una zona cercana a Mercagranada"

Desde la organización muestran su desconfianza en "estas operaciones de soterramiento que no existen en ningún lugar de Europa". "Suelen conllevar aparejadas una serie de operaciones urbanísticas disfrazadas de mejoras para la ciudadanía a la que se ofrece preciosos espacios verdes, que son el fin último de llevarse lejos y ocultar las infraestructuras ferroviarias. Por eso ya se avanza que habrá unas avenidas verdes de 100.000 m² y aparecen muchos cientos de viviendas y negocios nuevos, algo que extraña es las previsiones del coste de estas actuaciones", advierten,

Los integrantes de Ecologistas en Acción no entienden "que para soterrar poco más de 2 kilómetros de vías y enterrar la estación se hable de varios cientos de millones, cuando el 24 de Mayo de 2019, ADIF adjudicó un proyecto de soterramiento de tren en la ciudad de Murcia de 2,83 kilómetros y nueva estación por 130 millones, junto a otro soterramiento de 2 kilómetros Por 62 millones" "A la vista de lo que en esta ciudad, ciudadanía y dirigentes políticos, hemos hecho por el tren, no debemos extrañarnos que seamos el pitorreo de toda España, por infraestructuras y por servicios", concluyen desde la organización.

El PP llevará al Congreso "la negativa del Gobierno a soterrar el AVE de Granada"

El diputado nacional del PP Carlos Rojas ha lamentado este lunes la actitud del ministro de Transportes, Óscar Puente, que "con la complacencia" del Ejecutivo central, "vuelve a negar" a Granada infraestructuras necesarias como el soterramiento del AVE a su paso por la ciudad y ha anunciado iniciativas en el Congreso para que se aborde este asunto "cuanto antes".

"Las obras del soterramiento son costosas, pero lo que no dice el señor Puente es cuánto cuestan sus pactos con el independentismo, los pactos de Sánchez que son vergonzantes; como la amnistía, los indultos, la condonación de la deuda, todo eso no lo dice ni Sánchez ni Puente, y esas excusas no nos valen a los granadinos, que no tenemos la culpa de los pactos indecentes de Sánchez", ha sostenido Rojas.

El diputado popular considera que es "urgente y prioritario" que el Gobierno aborde el soterramiento del AVE a su paso por la ciudad de Granada, a la vez que siente que el ministro de Transportes no reciba a la alcaldesa de Granada para abordar la situación y "sí estén siempre dispuestos para hablar y ceder a las exigencias y los chantajes de los que se dedican a romper la unidad de España favoreciendo así la desigualdad entre los territorios".

Rojas ha anunciado que llevarán iniciativas en el Congreso para que se aborde este soterramiento cuanto antes, además de solicitar un aumento de las frecuencias de trenes y aviones con Granada. "Los granadinos exigimos el mismo trato que se da a sus socios de Gobierno y exigimos soluciones urgentes y lo vamos a hacer en el Congreso de los Diputados", ha sostenido.