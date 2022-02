Los asociados granadinos de Ecologistas en Acción se han concentrado en la mañana de este miércoles en la Plaza del Carmen para reivindicar al Ayuntamiento de la capital la renaturalización del río Genil. Esta propuesta lleva años sobre la mesa, pero aún no se han producido resultados. Llegados a este punto de "urgencia", según han dicho desde la asociación, han solicitado al alcalde de Granada, Paco Cuenca, una reunión en la que intercambiar opiniones e intentar llegar a un acuerdo, como se puede ver en el vídeo que acompaña a esta noticia, disponible en el canal de Youtube de GranadaDigital.

En tres ocasiones, se ha votado a favor de la renaturalización del río Genil: en los plenos de 2002, 2006 y 2017, en el que se aprobó sin nadie en contra. Por tanto, se trata de un asunto que lleva esperando en la agenda a que se proceda a su ejecución 20 años. En palabras de Pablo, uno de los miembros de Ecologistas en Acción Granada que además confirma que Granada es una de las ciudades más contaminadas de España, señala sorprendido que "no entendemos cómo el Ayuntamiento no lo ha llevado a cabo aún porque lo único que genera el proyecto actual es calor y suciedad y un río que no pueden disfrutar los granadinos". En la concentración, pancartas con el lema 'No queremos un río muerto' han sido la imagen de presentación de los manifestantes.

Según afirman en un comunicado que han facilitado también al alcalde, desde Ecologistas en Acción Granada, "ahora se presenta una nueva oportunidad, ya que el Ministerio de Transición Ecológica ha sacado una línea de subvenciones para ayuntamientos, expresamente dirigida a renaturalizar ríos que pasen por el casco urbano de las ciudades. Se diría que en el ministerio estaban pensando en Granada". Estas subvenciones oscilan entre 500.000 y 4 millones de euros por proyecto, pudiendo llegar a costear hasta el 95% de la inversión de las actuaciones. La petición debe ser mandada por parte de los consistorios antes del 16 de febrero y la idea de Cuenca, según ha anunciado, es lanzar la propuesta, además de para el Genil, para los ríos Monachil, Darro y Beiro, donde en este último se podría crear incluso un parque periurbano.

Actualmente, el aspecto que tiene el Genil es resultado de las obras que se hicieron en 1995 con ocasión de los Juegos Universitarios. Si este proyecto se termina realizando, el río "cambiaría completamente porque pasaría de ser un canal de hormigón a ser realmente un río vivo con vegetación y con animales, donde realmente se refresque el aire a su paso", explica Helios Escalante, coordinador provincial de Ecologistas en Acción en Granada.

Ecologistas en Acción, según los estudios realizados, ha visto que el beneficio final de esta renaturalización sería "espectacular" para toda la ciudadanía: una nueva zona verde en el centro de Granada, con 75 hectáreas en total (es lo que ocupa en superficie el parque García Lorca); se acabaría con los malos olores y mosquitos en ciertas zonas del cauce, como en la parte que hay junto al Hospital HLA Inmaculada; toda la ribera se refrescaría en verano gracias a la vegetación del río; y se favorecería la flora y la fauna, lo que podría ayudar a comerciantes y hosteleros, que podrían ver aumentar la afluencia de público.

Por otro lado, esta actuación facilitaría el ahorro a los granadinos de 200.000 euros anuales, lo que cuesta la limpieza y mantenimiento del cauce actual "de hormigón y con aguas estancadas", continúan.

Helios Escalante pone, entre otros, el ejemplo de Madrid, que ha renaturalizado su río Manzanares, o Melilla, con el Río de Oro. "Todas estas actuaciones se han pensado, diseñado e iniciado bastantes años después de que se aprobara, en pleno, la renaturalización del río Genil. Ellos avanzan. Nosotros seguimos igual", lamenta la asociación en su petición.

El cambio, según Escalante, es perfectamente posible: "Técnicamente, no tiene ninguna dificultad. La dinámica del río lleva su propia regeneración de forma natural y, ahora mismo, se está gastando mucho dinero en impedir esa renaturalización que se daría de forma espontánea porque se introducen máquinas para retirar los sedimentos y la vegetación". Así, como indica el coordinador de Ecologistas en Acción Granada en relación a las ayudas ofertadas por Transición Ecológica, "solamente, hay que darle un pequeño empujoncito al proyecto, que el Ayuntamiento pida el dinero; y el alcalde se ha comprometido a ello". Helios Escalante asegura que estos fondos europeos cubrirían el proyecto en su totalidad.

El alcalde ha mostrado su interés por el proyecto y ha accedido a tener una reunión la próxima semana con Ecologistas en Acción en la que "presentaremos ideas y proyectos en los que seguro que vamos a coincidir". El primer edil granadino garantiza que escucha a todo el mundo, sobre todo, "a todos los colectivos que quieren lo mismo que yo quiero, lo que también quiere la mayoría de los granadinos: una ciudad mucho más verde, más amable y con un cielo más limpio. Eso es en lo que estamos trabajando".

Mauricio Misquero, un activista muy comprometido con el medioambiente y la crisis climática, ha aprovechado el momento en el que ha llegado Cuenca a la concentración para gritar que "la emergencia sanitaria no espera" y que los ciudadanos reclaman "alcaldes más ambiciosos". Este físico y matemático cree firmemente en el proyecto del río: "No solamente es posible, sino que es necesario, pero, para ello, necesitamos una acción decidida por parte de los políticos y, además, los ciudadanos tenemos que hacer una gran presión".