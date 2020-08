Duras críticas al rey emérito de la vicepresidenta del Parlamento andaluz, la granadina Teresa Jiménez

Han sido muchas las reacciones en los últimos días a raíz del comunicado de la Casa Real que anunció el abandono de España por parte de Juan Carlos I. Las noticias de los últimos meses en torno a la figura del rey emérito han desembocado en un escándalo que ha afectado a los cimientos de la monarquía. Desde Granada también ha habido diversas opiniones, pero, entre las figuras más relevantes, ninguna tan dura como la que ha vertido en redes sociales la socialista granadina Teresa Jiménez. Sus palabras en Facebook son especialmente relevantes al tratarse de la vicepresidenta segunda del Parlamento andaluz.

Teresa Jiménez, quien también fue secretaria general del PSOE en Granada durante varios años, se ha mostrado “enfurecida y abochornada” por lo que ha calificado de “conductas impropias si no delictivas” de Juan Carlos I, al que acusa de usar la mentira, la hipocresía, el cinismo o la desfachatez.

El escrito de la vicepresidenta segunda del Parlamento Andaluz, publicado en la tarde de ayer en redes sociales, comienza con estas palabras: “Nunca he sido monárquica ni he compartido las razones de quienes esgrimieron la necesidad de volver a instaurar, tras 40 años de dictadura, una institución tan anquilosada como impropia de estos tiempos que vivimos; pero siempre he respetado la Constitución del 78 y el papel de Juan Carlos I durante la Transición y en algunos momentos críticos de nuestra historia”.

A continuación, Teresa Jiménez comienza sus críticas al rey emérito: “Y es precisamente por ello que ando, desde ayer, enfurecida y abochornada por esa real huida, por las conductas impropias si no delictivas que la motivan y por el daño que nos hace a todos y todas, a este país y en este momento. No me basta, como a algunos, con pedir que se le aplique una ley hecha a su medida para garantizar una impunidad que no ha sabido merecer; tampoco con oír aquello de que ‘no se volverá a repetir’ porque se ha demostrado que, además de mentira, era pura hipocresía y mucho menos, con esa carta grandilocuente y cínica que dirige a su hijo y, por ende, a todos nosotros en la que tiene la desfachatez de hablar sin sonrojarse de su legado, de su dignidad o de que ‘siempre ha querido lo mejor para España y para la corona’”.

Para terminar su escrito, la parlamentaria socialista pone en duda la necesidad de una monarquía en España: “Dicen que, en tiempos de tribulación, no hay que hacer mudanza, por eso quienes de verdad respetamos a este país y trabajamos cada día para seguir haciéndolo mejor, rescatando la memoria histórica de esas generaciones que perdieron hasta la vida en defensa de la libertad, la dignidad y la democracia, volveremos a hacer un ejercicio de responsabilidad política aplazando, espero que por última vez, un debate que el rey emérito y su entorno han convertido -paradójicamente- en imprescindible: ¿Para qué sirve la monarquía y para qué la necesitamos?”.

He aquí el escrito completo de Teresa Jiménez: