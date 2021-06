El dúo granadino Bisagra lanzará el tercer adelanto de su álbum el próximo 18 de junio

Bisagra, el dúo granadino de indie-rock/dream-pop nos sorprende de nuevo con Anoche soñé contigo, un tercer single adelanto de su próximo disco que se publicará a finales de 2021 con el sello discográfico Casa Maracas.

Los sueños que se repiten suelen mostrar algún rasgo del inconsciente de una persona. A veces nos caemos una y otra vez por el mismo acantilado, no llegamos a alcanzar el coche que muy lentamente se aleja o soñamos con la persona que deseamos. Los sueños no tienen una secuenciación, ni estructura. No tienen principio ni fin, ni pies ni cabeza, pero se repite la misma escena y volvemos a caer, a correr, a desear. De esos sueños recurrentes y deseos no correspondidos nos cantan Bisagra en Anoche Soñé Contigo al ritmo de un dream pop lisérgico.

Anoche soñé contigo, junto a las ya disponibles La Gran Mentira y Solo en Casa fueron grabadas por Carlos Díaz (ingeniero de sonido de Los Planetas) en el Cortijo de Santa María de la Vega, junto a Noni (Lori Meyers) ayudando en la producción. El nuevo material ha sido mezclado por Javier Doria (Anni B Sweet, Lori Meyers) y ha sido masterizado por el ganador del Grammy Alan Douches (Toro y Moi, Beach House, Cloud Nothings).