La drag queen no es estática, evoluciona cada día

El carnaval de Gran Canaria es uno de esos eventos llenos de luz, brillo, color y ritmo que no deja indiferente a nadie. Son muchas las personas que, al ver tal espectáculo, sienten la necesidad de estar ahí dentro, ser uno más en ese impresionante pasacalles. Esto es lo que le ocurrió a ‘Platanito Bello’.

No fue hasta cumplir los 18 años, cuando esta drag queen comenzó a indagar más sobre este mundillo y a hacer sus primeros bolos, desde entonces han pasado ya 12 años, tiempo en el que su afición se ha convertido en su modo de vida, su trabajo.

Su familia, al principio, tardó un poco en aceptar que su hijo se dedicase al mundo de la noche, “yo era un niño recién salido del nido y la noche conlleva mucho” explica. Actualmente, y después de algunos años y ver “todo lo que he logrado y como me manejo con el público y lo bien que se lo pasan conmigo”, están muy orgullosos de mí. “Siempre me he sentido muy querido y apoyado” concluye la drag queen.

Pero, ¿de dónde sale el personaje de Platanito Bello?

Tal y como explica esta drag queen, Platanito Bello es un tránsito, no se trata de un personaje estático, su personaje ha evolucionado tal y como ella lo ha hecho como persona. Además, ser drag queen también implica ir siempre a la última en las tendencias de maquillaje, vestuario y música, por lo que la evolución era incluso casi obligatoria. No hay que olvidar que ser drag queen tiene su parte de speakers, por lo que estar también a la última en cualquier tema, cultural, político o social también ayuda. Aunque como su personaje haya cambiado, nunca deja de lado a sus dos grandes referentes, Madona y Lady Gaga.

Crear este personaje requiere sobre todo tiempo, tanto para prepararse internamente, informándose sobre todo como preparando su puesta en escena. Dedica al menos dos horas en preparar su maquillaje y vestuario, si se trata de algo básico, aunque también tiene sus trucos, sin desvelar, para estar lista en 40 minutos en caso de urgencia.

‘Platanito Bello’ se considera “un drag 4×4”, ella actúa en teatros, bares pequeños, restaurantes, barcos, discotecas o pubs de toda España. Cuenta como incluso ha hecho teatro arena, ha ambientado mercados, ferias y diversos eventos más, ella no tiene problema cuando se trata de trabajo.

“El papel de la drag queen está bastante olvidado en España, somos las artistas peor consideradas” explica Platanito Bello. Existe la creencia generalizada de que estas artistas solo sirven para hacer playbacks e insultar al público, que sí, que puede ser una parte del show, pero solo es eso, una parte, una drag queen es mucho más “somos artistas muy capacitadas para hacer cualquier tipo de evento, y muchas veces se nos menosprecia” comenta Platanito Bello, a lo que añade “solo hay que ver, en el último anuncio de hojas de afeitar que apareció una drag queen, los comentarios que surgieron en las redes sociales, muchos buenos, pero también salió la España profunda a despotricar”. Para esta drag queen el papel de este tipo de artistas esta muy pormenorizado y ejemplifica el caso español con el de muchos otros países, más avanzados en este sentido, en el que se pueden ver drag queen en la televisión y en los medios, con programas o espacios propios y con muchísima audiencia y. “eso hoy por hoy en España es bastante improbable por desgracia”.

Afortunadamente, hasta el momento, esta drag queen no ha tenido que sufrir ninguna experiencia negativa en su trabajo, “más bien al contrario” comenta. Sin embargo, “lo que si suele pasar, no siempre, es que al ir siempre en transporte público a trabajar y a cualquier sitio, puede haber algún gracioso que te dice las típicas tonterías, pero yo no entro al trapo” cuenta “se que voy muy extremada y es normal levantar pasiones o sacar a los cavernícolas de sus casillas” bromea Platanito Bello.