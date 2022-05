El drama del paro de larga duración: “El miedo que tengo es que se me acaben las fuerzas”

“No hay cosa más estresante que el paro”. Así de contundente se expresa Juan Carlos Rosario, quien acumula cuatro años y medio sin trabajo. Se considera parado de larga duración a quien suma más de dos años sin encontrar trabajo. Este granadino de 57 años desarrolló gran parte de su vida laboral, 25 años en la multinacional Unilever, pero tras finalizar su etapa dicha empresa, no ha conseguido una estabilidad que ansía. Juan Carlos asegura que atesora "experiencia, formación y motivación para comerme el mundo”, pero señala que no tiene opción de tener una entrevista personal. Este comercial muestra fortaleza pese a vivir con una seria dificultad económica. “El miedo que tengo es que se me acaben las fuerzas”, manifiesta este hombre, que únicamente quiere pagar sus facturas y sentirse "útil"

Cada día, Juan Carlos se levanta y mira las ofertas de empleo disponibles. Algunas de sus aspiraciones progresan y en algunas empresas incluso le requieren que supere algunos test, pero todo se acaba cuando llega la hora de entregar el currículum. Hay amigos que le recomiendan mentir con su edad, pero él sabe que esa vía es muy corta. "Me quedan diez años de vida laboral", incide Juan Carlos, que agrega que "es un dramón" pensar en "la incertidumbre" que afronta. Él reitera que se siente capacitado de sobra para rendir hasta los 67 años. Después de haberse movido por casi toda Andalucía durante sus años de ocupado, sostiene con un ejemplo que "si yo llego a Mercadona me reciben con las puertas abiertas". "Sabes quien paga y quien no. Estas cosas son el valor de la experiencia", argumenta.

Conocedor de cómo funciona la selección de personal

Este granadino realizó también selección de personal, por lo que ha estado también en el lado contrario al que ocupa ahora. “Algunas empresas no son profesionales. Si quieres generar dinero necesitas a una persona formada, experimentada y motivada”, afirma Juan Carlos, quien sabe que los que contratan están muy presionados". Asevera que hay responsables de 40 años que no le contratan porque pueden llegar a pensar 'este me la puede jugar', pero asegura que sus aspiración es trabajar para pagar sus facturas. “Doy gracias de que soy una persona fuerte y creativa”, dice Juan Carlos, quien apostilla que “es muy importante no pensar en tu desgracia porque te hundes". A pesar de todo, hay "días terroríficos". "No duermes y te levantas temprano", detalla.

El varón de 57 años critica que hay empresas que buscan beneficio, "pero no a través de la rentabilidad del producto". Su explicación se basa en que en muchas ocasiones se buscan las subvenciones y las ayudas, algo que él no puede ofrecer ahora mismo a través de su contratación. Juan Carlos fue despedido de su empresa de toda la vida junto a 165 compañeros. "El detonante fue la reforma laboral de 2012", añade. "Se gastan un millón de euros en despidos, pero después se ahorran seis en sueldos", explica el desempleado, que denuncia que después hay quienes presumen de "números fabulosos" tras utilizar estas estrategias. "Se lo pusieron en bandeja de plata", recuerda. “Yo tengo un hijo de 21 años. Me preocupa también que le pasará cuando cumpla 40”, expresa.

Complicaciones económicas

Juan Carlos cobra actualmente 465 euros procedentes de la pensión para mayores de 55 años, pero no es suficiente. El comercial solicitó una demora de su hipoteca que finaliza en mayo de 2023, por lo que dice sin tapujos que tiene "fecha de caducidad". La subida de los precios es otra dificultad añadida para sus circunstancias: "mi compra semanal eran 26 euros, ahora son 57".

Su única fuente de ingresos es fundamental para él, y sabe que esta desaparecería si acepta una oferta de empleo para quince días. Así se lo ha comunicado el orientador laboral de Cruz Roja. En ocasiones acude a los servicios sociales como otro punto de apoyo. Su último disgusto ha sido una denuncia por parte de sus vecinos por no pagar la comunidad. "Quería vender mi cochera para pagar, pero me la han embargado", comenta Juan Carlos.

Más de medio millón de parados mayores de 55 años

La última Encuesta de Población Activa, realizada por el INE en marzo, desveló que unos 562.000 españoles mayores de 55 años están en paro. Juan Carlos asegura que son un colectivo que se siente "invisible". Su perfil abunda en España, pues en abril, pues la compañía Adecco señaló en abril que el país concentra un 30% de los parados de larga duración de la UE. Unas 912.000 personas acumulan más de dos años en el paro según la compañía de recursos humanos. Andalucía es la comunidad autónoma con la proporción más alta de este apartado según los datos del Adecco Group Institute.

CCOO Granada pide más políticas activas de empleo

La responsable de Empleo de CCOO Granada, Carina Elbo, considera que se deben mantener los estímulos para las personas desempleadas de larga duración y promover de forma urgente políticas activas de empleo que proporcionen una salida al mercado de trabajo para estas personas. La representante sindical alerta en declaraciones a GranadaDigital sobre la situación de las personas que no perciben ningún tipo de prestación.

El sindicato resalta que ha podido constatar que existen varios perfiles de personas paradas de larga duración. Por un lado están los menores de 25 años, el mayor problema para ellos es el abandono a los estudios, advierte Carina Elbo. En su opinión, la formación dual puede constituir una buena opción para su vuelta al mercado laboral. Así como las personas jóvenes “sobretituladas” con falta de experiencia profesional. "Para ellos, existe la modalidad del contrato en prácticas amparado por la reforma laboral, por el que la persona joven se beneficia de una serie de derechos y que permite a estos jóvenes insertarse en el mercado laboral lejos de la precariedad", desgrana la responsable.

Por otro lado, el segundo perfil y mayoritario de la persona parada de larga duración es el de una persona desempleada mayor de 45 años. En este caso la edad es un factor que dificulta su vuelta al mercado de trabajo. "La principal causa de que este grupo sea de media el que más tiempo pasa en situación de desempleo es una discriminación por edad, asociada al actual proceso de digitalización. Todo ello, viene acelerado por la pandemia global que supone un enorme reto para los trabajadores de esta generación", agrega Carina Elbo. En este sentido, la responsable de Empleo de CCOO Granada advierte sobre las consecuencias del desempleo de larga duración y la inactividad, que causa "problemas graves de salud mental".

La organización señala que "la brecha de género se extiende también a las personas paradas de larga duración y que carecen de prestaciones". Según la última estadística del paro registrado, Granada contabilizó en abril 8.574 personas en esta situación: 3.132 hombres y 5.442 mujeres.