Han pasado ya cinco años desde que dos hermanos granadinos, uno de ellos con una discapacidad del 96% a consecuencia de una parálisis cerebral de nacimiento, recorrieran los 800 kilómetros que separan Roncesvalles de Santiago de Compostela en tan sólo 40 días y por el Camino Francés original, sin tomar ningún atajo o desvío alternativo para sortear las numerosas barreras que existen en el Camino de Santiago para personas con movilidad reducida usuarias de sillas de ruedas. Se trata de la gesta llevada a cabo por los maraceneros Juan Luis y Oliver Marfil Fernández con su proyecto de vida y superación llamado ‘Camino Sin Límites’.

Esta aventura inclusiva de gran impacto y calado social que sirvió en su momento para que otras muchas personas con discapacidad de todo el mundo se atrevieran a recorrer diferentes tramos del Camino de Santiago y vivir esta experiencia única, se hacía por primera vez en 2016 y su objetivo era visibilizar la importancia que tiene la accesibilidad universal en las personas con discapacidad o con cualquier tipo de diversidad o necesidad especial, para lograr una verdadera igualdad de oportunidades y una mayor participación y normalización de este colectivo en la sociedad ordinaria. De esta manera, la discapacidad se hacía visible en el Camino.

Para ello, contaron con la ayuda y colaboración de la Asociación ‘Accesibilidad para Todos-La Ciudad Accesible’ a la cual pertenece el menor de los hermanos, Juanlu, de la que es vicepresidente. Otros tantos participantes espontáneos que hacían el Camino llegados de diferentes puntos de la geografía española, de Italia, Croacia y Estados Unidos, también contribuyeron en la hazaña que quedó documentada gracias al cineasta catalán Joan Planas. El documental fue estrenado en el cine en Granada en 2017 y posteriormente en varios festivales internacionales. Años después, los hermanos se atrevieron con una aventura en Tailandia.

Tras tener que suspender Juanlu y Oliver el pasado año por la pandemia de Covid-19 una escapada a Marruecos que tenían programada, este año han querido volver a las dos raíces de ‘Camino Sin Límites’ y también a las raíces familiares, ya que el abuelo materno es un asturiano emigrado al sur hace décadas. De ahí la presencia constante de la bandera de Asturias en la silla de ruedas con la que terminaron el Camino Francés en 2016. Además y como Año Santo que es el presente 2021 al estar considerado año Xacobeo, los hermanos acompañados de su madre, emprenden una aventura desde Oviedo hasta Berducedo por el Camino Primitivo, considerado el más duro de todos.

Para ello, el formato es el mismo de hace cinco años: no tomar atajos, ni desvíos, ni itinerarios alternativos por los que transcurre el Camino Primitivo entre ambas localidades. También servirá para visibilizar la importancia que tiene la accesibilidad universal, así como la superación constante a las que se deben someter las personas para conseguir todo aquello que se propongan, tengan o no discapacidad. Poco más de 100 kilómetros separan Oviedo de Berducedo, aunque eso no hará la experiencia más sencilla, ya que este Camino Primitivo está reconocido como uno, sino el más duro, de todas las variantes existentes.

Hace tres días, los hermanos salieron de Oviedo y durante los próximos días, ‘Camino Sin Límites’ vuelve a hacer historia en el Camino de Santiago, esta vez en el Camino Primitivo, donde su orografía y dureza son la nota predominante, ya que sigue siendo un camino inexpugnable para personas con grandes discapacidades físicas que necesitan de productos de apoyo para su correcta deambulación y movilidad.

Aunque no será fácil lograr el objetivo, la motivación es máxima, ya que el abuelo ‘Dodo’ es suficiente estímulo para estos dos hermanos que siguen creyendo que “lo mejor del Camino es simplemente hacerlo”, ya que “te da muchísimo y todo lo que pasa es muy bonito, ocurren muchas cosas muy guays. El que no lo vive, no lo sabe, esto hay que vivirlo“.

“Tenemos la experiencia de haberlo hecho hace cinco años y el Camino Primitivo que estamos haciendo ahora sí es más duro, por lo que estamos yendo a un ritmo un poquito más lento y también, en función de lo que vaya sucediendo cada día”, explica Oliver Marfil. Este jueves, según cuenta el granadino, estaban llegando al final de la etapa, que fue “bastante dura, con rocas y un descenso bastante complicado” en el que se les partió la silla de ruedas, por lo que tuvieron que llevar a Juanlu en brazos: “Ha sido un día intenso, pero lo guay es que con la motivación, las ganas y el equipo que hemos montado, va todo genial”, cuenta.

Oliver calcula que llegarán a Berducedo en una semana y no llegarán hasta Santiago porque el Camino Primitivo es “mucho menos accesible, bastante más duro físicamente y es otra aventura diferente: “Como Santiago ya lo hicimos, queremos darle un toque diferente y terminar en el pueblo de nuestro abuelo, que es muy pequeñito”, continúa. Precisamente por eso han elegido esta ruta, pues es la que pasa por la pequeña aldea del abuelo de los granadinos. Además, “es un reto diferente porque de todas las variantes del Camino, es la parte más dura”, argumenta Oliver.

El maracenero recalca que el nombre del proyecto, ‘Camino Sin Límites’ trata sobre las ideas de “vencer las barreras físicas sobre temas de accesibilidad, por eso no tomamos rutas alternativas, para concienciar a las personas que vienen con movilidad reducida y normalizar al final la discapacidad; y luego, por otro lado, la parte de superación en la que al final tratamos todos los miedos a los cambios en la vida, porque si mi hermano Juanlu puede hacer esto, todo el mundo puede hacerlo”.

Precisamente sobre su hermano, Oliver destaca lo bien que se encuentra ahora mismo: “Está a tope otra vez de energía para mañana”, dice haciendo referencia a la siguiente etapa, mientras concede una entrevista a GranadaDigital desde un albergue en Cornellana del que subraya lo “accesible” que es para ellos, pues “cuando acabamos una etapa, para nosotros, muchas veces sigue el Camino, pues hay muchas barreras y situaciones en las que, si vas caminando, no te das cuenta”.

Oliver adelanta que, cuando los hermanos terminen esta aventura, realizarán otro vídeo sobre el viaje, que, como promete, no defraudará.