Domingos Duarte se pronuncia en redes sobre su grave lesión

El central portugués del Granada CF, Domingos Duarte, se ha pronunciado abiertamente en redes sociales para hablar sobre su lesión, que como ha informado el club y su técnico, Robert Moreno, es más grave de lo que se pensó en un principio. El tremendo choque entre el zaguero y Luis Maximiano ha derivado finalmente en una afectación nerviosa en el plexo braquial izquierdo. El defensor ya había experimentado problemas en su hombro en el pasado. Domingos ha agradecido el apoyo recibido desde que cayó lesionado y espera regresar lo mejor posible para apoyar a sus compañeros sobre el tapete, pues por ahora le tocará hacerlo desde fuera.

"Los resultados de las pruebas que me han realizado recientemente indican que la lesión es más grave de lo que podíamos creer", ha expresado el futbolista en sus perfiles de Twitter e Instagram. El ex del Deportivo afirma que "solo me queda continuar trabajando en mi recuperación para volver de la mejor manera posible", y entiende que ahora le toca "animar a mis compañeros desde fuera para ayudarles a alcanzar todos los objetivos que nos hemos propuesto".

Domingos ha dado las gracias por las fuerzas recibidas por parte de la afición granadinista. Su baja es un problema para Robert Moreno, ya que el luso ha sido un pilar de la retaguardia rojiblanca desde su llegada al bloque en el verano de 2019.