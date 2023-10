El doctor José López Miranda, Premio Ciencias de la Salud de Fundación Caja Rural Granada

El Auditorio de Servicios Centrales de Caja Rural Granada ha acogido la entrega del XIX Premio Ciencias de la Salud Fundación Caja Rural Granada dotado con 25.000 euros, al doctor José López Miranda, que lidera el Grupo de Investigación de la Unidad de Gestión Clínica de Medicina Interna del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba por la investigación "Cordioprev: un ensayo clínico aleatorio".

Fundación Caja Rural Granada coorganiza este premio con la Fundación Pública Andaluza Parque Tecnológico de la Salud con la colaboración de la Junta de Andalucía, la Universidad de Granada y los Colegios de Médicos y Farmacéuticos de Granada, según ha recogido la entidad en un comunicado.

Durante la entrega, el doctor ha estado acompañado por otro de los investigadores principales: Javier Delgado, en un acto que ha estado presidido por el delegado de Salud de la Junta de Andalucía, Indalecio Sánchez-Montesinos, el Rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, el presidente del Colegio de Médicos, Jorge Fernández y el presidente del Colegio de Farmacéuticos, Juan Eloy Jiménez.

En su intervención, Antonio León, ha destacado el compromiso de la entidad con la mejora de la calidad de vida de las personas. Para ello, ha detallado "dedicamos una parte muy importante de los beneficios que genera nuestra actividad diaria a fines sociales entre los que se encuentra este consolidado premio, que tiene como objetivo apoyar, reconocer y recompensar el esfuerzo y la dedicación de las personas que dedican su vida a la investigación, tanto desde el punto de vista económico, como por el reconocimiento a un trabajo de importancia trascendental para la sociedad".

En este sentido, ha remarcado la importancia de dotar a la investigación de medios humanos, materiales y económicos, "una responsabilidad de todos" pues, "el conocimiento es esencial para nuestras posibilidades individuales y colectivas". "Si el conocimiento no crece, no se desarrolla, no se transmite, difícilmente podemos aspirar a mayores dosis de bienestar social y personal".

Con estas premisas, la Fundación que representa, creó el Premio Ciencias de la Salud, este año, concedido al doctor José López Miranda, con una investigación que, ha agregado, "tiene un impacto positivo y una aplicabilidad inmediata en el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares".

"Este ensayo ha demostrado el impacto positivo de la dieta mediterránea, rica en aceite de oliva, en el tratamiento de las enfermedades cardiacas frente a las dietas bajas en grasas de cara a prevenir que estos pacientes no vuelvan a padecer otro infarto o evento cardiaco" ha dicho Antonio León quien ha felicitado al doctor por este hallazgo y por su trayectoria profesional.

"Esperamos que, este premio, que hoy otorga nuestra Fundación, sea un impulso para seguir investigando, no solo para este equipo que ha hecho este importante trabajo, también para toda la comunidad científica y muy especialmente los investigadores jóvenes en los que hay puestas tantas esperanzas".

Por su parte, el doctor José López Miranda, ha mostrado su agradecimiento por un premio que supone "un reconocimiento no solo a su persona, sino también a la ingente labor de un grupo de investigación que lleva trabajando en esta investigación durante más de veinte años".

Según ha relatado, hace más de 20 años, cuando decidieron iniciar este estudio, una de cada tres muertes estaba vinculada a enfermedad cardiaca por lo que decidieron buscar herramientas accesibles para mejorar la vida de las personas. Así surgió Cordioprev, el mayor ensayo en los últimos 23 años que evalúa directamente el impacto de la dieta mediterránea rica en aceite de oliva en el conjunto de directrices del tratamiento actual de la enfermedad coronaria siendo mejor que la dieta baja en grasas en la prevención de la recurrencia cardiovascular.

Esta investigación ha sido publicada en la revista Lancet, una de las más prestigiosas del mundo en el área de la Salud y de la Medicina Clínica, concluye que, tras un seguimiento de siete años sobre personas que han sufrido un infarto o problemas cardiovasculares serios, la tasa de supervivencia es mayor en pacientes que siguieron una dieta mediterránea, frente a los que consumieron una dieta baja en grasas.

Así, un modelo de alimentación mediterránea evita 1 de cada 4 eventos cardiovasculares en pacientes ya tratados, los de mayor riesgo incluyendo los más graves como muerte súbita, un infarto agudo de miocardio, un accidente cerebrovascular, la necesidad de ser sometido a cirugía o a procedimientos percutáneos de revascularización coronaria, o incluso episodios de isquemia de extremidades inferiores.

En su discurso, López Miranda también ha tenido palabras de agradecimiento a los miembros del jurado, por haber premiado la investigación, a todos los pacientes que dieron un paso adelante para presentarte a este proyecto pionero que en solo siete años ya arrojó importantes resultados y, muy especialmente, a Fundación Caja Rural Granada y resto de colaboradores por impulsar este premio que es un reconocimiento y un acicate para continuar. "Una sociedad que no invierte en ciencia es una sociedad que no avanza y no va a progresar. Sin duda, este reconocimiento nos anima a seguir trabajando. Sin ciencia, no hay futuro".

En esta edición, el comité de expertos estuvo integrado por representantes de las instituciones organizadoras y colaboradoras: Ignacio Molina (Centro de Investigación Biomédica de Granada), Lourdes Núñez-Müller (Fundación Pública Andaluza Parque Tecnológico de la Salud, entidad coorganizadora del Premio junto a Fundación Caja Rural Granada), Javier Martín y Elena González (Instituto de Parasitología y Biomedicina López-Neyra), Jorge Fernández (Colegio de Médicos de Granada), Fernando Martínez (Colegio de Farmacéuticos de Granada), Francisco Cepero (Caja Rural Granada) y María Eugenia Penela (Junta de Andalucía).