El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció el pasado lunes los cambios en las restricciones en los municipios que bajaran su tasa de incidencia. Asimismo, el Gobierno andaluz ha publicado las poblaciones granadinas que verán modificadas sus medidas a partir de las 00.00 horas del próximo miércoles, que se verán reflejadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), que se hará público en la tarde de este martes.

Tras la reunión telemática del pasado lunes del Comité Territorial de Salud Pública de Alto Impacto en Granada, presidida por el delegado territorial de Salud y Familias, Indalecio Sánchez-Montesinos, y cuyo fin fue, como cada semana, analizar la evolución epidemiológica de la provincia, desde la próxima medianoche doce municipios dejarán de tener el mínimo de restricciones, es decir, ya no permanecerán cerradas perimetralmente tras bajar su tasa de incidencia de los 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Esta es la docena de poblaciones que podrá abrir sus fronteras desde este miércoles: Alicún de Ortega, Almuñécar, Cájar, Caniles, Jayena, Lecrín, Trevélez, Villanueva de las Torres, Zafarraya, Alquife, Soportújar y La Tahá. Estas tres últimas son especialmente destacables, puesto que han salido de las restricciones tras bajar su tasa de incidencia desde más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes hasta menos de 500.

Esta docena de municipios se suman a los otros trece que ya habían podido abrir sus fronteras la semana pasada: Campotéjar, Colomera, Dílar, Dúrcal, Juviles, Montillana, Salar, Salobreña, Túron, Vélez de Benaudalla, Cenes de la Vega, Huéneja y Lanteira.

Por otro lado, la lista de municipios que continúan con ese cierre perimetral, es decir, cuya tasa de incidencia en los últimos 14 días se encuentra entre los 500 y los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, es la siguiente: Albolote, Albondón, Alhendín, Alpujarra de la Sierra, Armilla, Atarfe, Baza, Beas de Guadix, Benalúa, La Calahorra, Campotéjar, Capileira, Castril, Cijuela, Cortes de Baza, Cortes y Graena, Cuevas del Campo, Cúllar, Cúllar Vega, Churriana de la Vega, Deifontes, Diezma, Domingo Pérez, Granada capital, Gójar, Güevejar, Güéjar Sierra, Huétor Tajar, Huétor Vega, Jun, Lugros, Moclín, Molvízar, Monachil, Montefrío, Montillana, Motril, Nigüelas, Ogíjares, Otívar, Otura, Peligros, Pórtugos, Pinos Genil, Torrenueva Costa, Valderrubio, Valle del Zalabí, Válor, Vegas del Genil, Víznar y La Zubia.

De estos 51 municipios cerrados perimetralmente, Alpujarra de la Sierra, La Calahorra y Molvízar han entrado por primera vez en este grupo; así como Pórtugos y Válor, que contaban anteriormente con una tasa superior a los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes.

Por último, las poblaciones que cuentan actualmente con 1.000 o más casos en su tasa de incidencia de las últimas dos semanas, y que están obligados, no sólo a permanecer cerrados perimetralmente, sino a no abrir negocios que no cuenten como actividad esencial, son: Albuñol, Alamedilla, Aldeire, Alfacar, Algarinejo, Benamaurel, Beas de Granada, Busquístar, Bubión, Calicasas, Castilléjar, Chauchina, Chimeneas, Cogollos de Guadix, Cogollos de la Vega, Darro, Dehesas de Guadix, Dehesas Viejas, Dólar, Dúdar, Escúzar, Fonelas, Fuente Vaqueros, Galera, Las Gabias, Gorafe, Guadix, Guadahortuna, Huéscar, Huélago, Huétor Santillán, Íllora, Láchar, La Malahá, La Peza, Loja, Maracena, Morélabor, Nevada, Nívar, Padul, Pedro Martínez, Pinos Puente, Píñar, Pulianas, Purullena, Puebla de Don Fadrique, Quéntar, Santa Fe, Sorvilán, Torre-Cardela, Ugíjar, Ventas de Huelma, Villanueva de Mesía, Zagra y Zújar.

De estas 56 poblaciones, cinco se han añadido en esta última revisión de los datos epidemiológicos: Aldeire, Fonelas, Galera, Quéntar y Zújar.