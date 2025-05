Un disco, una historia y un reencuentro con Poveda en Granada

En la inauguración del nuevo Centro Federico García Lorca, ubicado en el número 50 de la Acera del Darro en Granada, se vivió un momento tan discreto como emocionante. Entre los asistentes que acudieron a ver al cantaor Miguel Poveda se encontraba Eduardo Fernández Pérez, un granaíno que, como muchos en su tiempo, tuvieron que emigrar a localizaciones como Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), que llevaba consigo un pequeño tesoro: un disco con las dos primeras canciones que Poveda grabó en sus inicios, cuando aún era un joven aficionado en las peñas flamencas del cinturón barcelonés.

“Quería dárselo en mano, porque sé lo que significa”, contaba Eduardo, expresidente de una peña flamenca en Santa Coloma, donde conoció a Poveda antes de que el artista diera el salto a la fama. “Él venía con su madre, que cantaba canción española, y con su hermana, que bailaba. Era un chaval con duende. Todos veíamos que tenía algo”.

El álbum, una grabación colectiva de cantaores aficionados de Badalona, recoge los primeros cantes que Miguel grabó en su vida. “Se lo enseñé y me dijo: ‘¡Uy, cuánto tiempo hace de esto!’. Al final no se lo quedó, porque me confesó que ya tenía uno y prefería que me lo quedara yo”, dice entre risas Eduardo.

Este gesto inesperado devolvió a Poveda un pedacito de su historia, en una ciudad —Granada— que también es tierra flamenca. Y demuestra que el arte, cuando nace del cariño y la memoria, siempre vuelve.

La inauguración del Centro Federico García Lorca no solo ha sido un homenaje al poeta, sino también un reflejo del compromiso de Poveda con la cultura y la memoria. El cantaor, acompañado por el actor Juan Echanove, descubrió una placa en la casa donde Lorca vivió entre 1909 y 1916, un espacio que ahora se convierte en un centro cultural dedicado a su figura. Este proyecto, impulsado por Poveda junto a Agustín Barajas y Sergio Ávila, busca rescatar la memoria de Lorca y fomentar el conocimiento de su vida y obra.

Miguel Ángel Poveda León nació en Barcelona el 13 de febrero de 1973 y creció en Badalona. Desde joven mostró una gran pasión por el flamenco, participando en peñas flamencas de Cataluña. En 1993, su carrera dio un giro decisivo al ganar cuatro premios en el Festival Nacional del Cante de las Minas de La Unión (Murcia), incluyendo la prestigiosa Lámpara Minera, así como premios en las modalidades de Soleá, Cartagenera y Malagueña .

Desde entonces, Poveda ha desarrollado una carrera artística caracterizada por la experimentación constante, incorporando otros géneros musicales como la copla, sin abandonar sus raíces flamencas . Su trayectoria lo ha llevado a ser considerado uno de los mejores exponentes del flamenco de su generación.

La inauguración del Centro Federico García Lorca en Granada simboliza la unión entre la tradición y la renovación cultural. El centro, ubicado en la casa donde Lorca vivió durante su adolescencia, se presenta como una muestra del amor de Poveda por el poeta y como una contribución al legado cultural de Granada .

El gesto de Eduardo Fernández Pérez al entregar a Poveda el disco con sus primeros cantes es un recordatorio de los humildes comienzos del artista y de la importancia de la memoria y la gratitud en el camino hacia el éxito. En palabras de Eduardo: “Oye, que era un granaíno que vivía en Cataluña, ¿no? Sí, sí, sí, tanto. ¿Cuántos años? Pero estaba en lo que es el movimiento andaluz. Allí estábamos federados y era lo que empezamos a hacer, la Feria de Abril, lo que era el rocío, lo que era concursos de flamenco y demás. Y tuvimos la oportunidad de ver nacer a este chico, que ahora viene a mi ciudad natal”.

Este encuentro en Granada, en el marco de la inauguración del Centro Federico García Lorca, es un testimonio del poder del arte para conectar generaciones, geografías y emociones, y de cómo los pequeños gestos pueden tener un profundo significado en la vida de los artistas y de quienes los rodean.