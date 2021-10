Las nuevas tecnologías están presentes ya en todos los estratos de la sociedad, pero es en los sectores relacionados con el audiovisual donde más están ganando terreno. La creciente demanda de estas herramientas y programas surgidos en las dos últimas décadas ha disparado la demanda por parte de aquellas empresas, instituciones e incluso tejido asociativo, como comunidades de vecinos, que echan mano de las compañías nativas de esta industria pujante. Dos de ellas han sido las invitadas a la ventana que todos los meses abre GranadaDigital a las empresas la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) a través de los #DirectosEnRedGD. La charla se ha podido seguir por el Twitch de GranadaDigital y ya está disponible en nuestro canal de YouTube.

Ángel Sancho, de Integrate Media, y Guillermo García, responsable de Citipix, han pasado por el espacio presentado por el coordinador de la redacción de este medio, Miguel López, donde han hablado y debatido sobre los nuevos retos que afronta el sector y las novedades puestas en marcha por estas mismas marcas en el mercado de la provincia. En una entrevista en formato charla de una media hora de duración, los intervinientes han analizado preocupaciones sociales actuales como la de la responsabilidad social corporativa, el impacto medioambiental o la aplicación de nuevos formatos para ahorra tiempos y costes a los ciudadanos.

“Actualmente, que todo es más digital, lo que necesitas es tener buenas imágenes de fotografía, vídeo, etcétera. Quieras que no, eso le da una credibilidad y un empaque a tu empresa porque si hoy en día no estás en internet, no existes”, ha avanzado Ángel Sancho. Palabras que ha suscrito Guillermo García, quien además ha añadido que “lo que hicimos es darle la vuelta a un modelo tradicional, como es el del buzoneo, para darle una nueva oportunidad a las empresas de llegar a las comunidades de vecinos en un formato digital”. Circunstancia consecuencia del modelo implementado por Citipix a los bloques de viviendas para eliminar el papel y mantener todas las comunicaciones en formato digital.

Además, Integrate Media es una empresa autorizada por Google para hacer fotos 360 grados en locales y espacios públicos. Algo que ha explicado Sancho: “De lo que se trata es que igual que vas caminando por Google Street Views para ver las calles, nosotros conectamos tu negocio a la calle, y así puedes hacer una visita virtual en 360 grados en cualquier dispositivos y ver el espacio de una empresa de cualquier tipo, porque hemos trabajado hasta con una granja”. “Estaba cansado de ver tanto papel por el suelo o los buzones. Así que llevé una propuesta al Ayuntamiento para saber si como ciudadano tenía derecho a saber si quería o no buzoneo. No me hicieron mucho caso, pero eso me sirvió para tener esta idea”, ha apostillado García respecto a su inquietud para fundar Citipix.

Ambos han pedido a las administraciones que rompan su reticencia a los cambios y apuesten por cambiar el paradigma en sus comunicaciones internas o con la propia ciudadanía. García ha apostado, además, por crear un modelo de ciudad inteligente que incluya a todos los agentes sociales. Y Sancho también ha puesto el acento en entender cómo la tecnología 360 grados que ellos usan puede acercar distancias.