Queralt Lahoz: "Soy todas las músicas y quiero que mis obras sean como un diálogo entre ellas"

Este próximo mes de mayo regresan a Granada los 'Momentos Alhambra Distrito Sonoro', que se alargarán hasta el 10 de junio, y que llenarán la ciudad de música. Llegan con dos modalidades, con los conciertos gratuitos al aire libre, en los que van a actuar bandas como Grupo de Expertos Solynieve, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba o Los Estanques y Anni B Sweet, y artistas como Juan Pinilla o Ángel Stanich, pero este año, además, Cervezas Alhambra ha apostado por reforzar la oferta musical de 'Momentos Alhambra' con conciertos más íntimos en espacios singulares, que se celebrarán cada sábado del 14 de mayo al 4 de junio. Un nuevo formato inspirado en los pequeños conciertos estadounidenses, en los que solo unos pocos privilegiados pueden estar presentes, y donde la música, la voz y el contacto directo con los artistas es lo único que importa.

Son actuaciones que van a tener lugar en restaurantes que destacan, además de por su buena gastronomía, por una característica común: sus impresionantes vistas. Por ejemplo, Mirador de Aixa, Balcón de San Nicolás, Carmen de San Miguel, con Rocío Márquez & Bronquio, Valeria Castro, Alba Molina, y también en el Restaurante Las Tomasas.

Precisamente en este último, en Las Tomasas, será uno de estos conciertos exclusivos que va a tener como protagonista a nuestra invitada de este viernes en el #DirectoEnRed de GranadaDigital. Será el 28 de abril y allí estará Queralt Lahoz, quien ha afirmado que esta idea es perfecta para acercar el artista al público, pues estos conciertos íntimos harán que todos presenten algo especial con adaptaciones de los temas.

Natural de Santa Coloma de Gramanet, en Barcelona, su familia materna tiene origen granadino, de Guadix. Su abuela tuvo que emigrar a Cataluña cuando su madre era pequeña, pero Queralt siempre se ha sentido muy arraigada a la tierra nazarí. Precisamente de las características de su pueblo de nacimiento surge su modelo de artista. Lahoz se caracteriza por unir diversos estilos en un solo cuerpo y, como ella mismo ha mencionado, es "todas las músicas" y quiere que sus obras "sean como un diálogo entre ellas".

Con la influencia de la emigración andaluza en Barcelona, la artista se ha nutrido del ritmo del flamenco, además de los aires de copla, el bolero o incluso la música electrónica. Además, ha destacado que el arte sonoro ha formado parte de ella gracias a que la "radio siempre estaba puesta en casa".

Precisamente esta mezcla de estilos se refleja en su primer álbum, 'Pureza', con el cual ha saltado a la fama. Según la propia artista, este disco es "una carta de presentación, muy ecléctico, especial y sincero", siendo esta última cualidad muy importante para la catalana. En un mundo globalizado, pero en donde cada vez se lleva menos el contacto directo, Lahoz ha optado por romper las cadenas y acercar sus verdaderos pensamientos a quienes escuchen los temas.

Los expertos musicales optan siempre por definir a quienes saltan a la fama. Sin embargo, lo tienen muy complicado con Lahoz por la diversidad de su repertorio. Así, la artista deja que la imaginación brote de sus seguidores, dejándoles que cada uno le ponga "las etiquetas que quiera", ha indicado con una sonrisa.

Uno de los aspectos más valiosos para la artista de origen granadino es sentirse importante cantando en directo para sus fans. Lahoz es "un alma de escenario, y ese es el lugar para demostrar todo" lo que es. Con unos nuevos tiempos en los que muchos cantantes se hacen conocidos por sacar un tema particular, la de Santa Coloma prefiere la espontaneidad. "Me encanta que sea como en el teatro, donde no hay errores". También ha subrayado su placer por contactar con los espectadores, en esa atmósfera que le da "calor" y que son los directos lo que más ingresos le reporta.

La artista ha lanzado un nuevo single titulado 'Blade', en el cual muestra sus sentimientos más profundos. Lahoz ha reconocido que convive con la ansiedad, y que ha querido representar en la obra "la lucha de las dos caras, la sombra que te percibe y la persona que revive toda esa angustia". Con todo, 'Blade' busca "intentar perdonarse y quererse más fuerte". Este sencillo cuenta una parte de la vida de la cantante para poder conocerla más íntimamente, desnudar su alma.

Queralt Lahoz afirmó en su momento en una entrevista en el diario El País que nunca dice su edad "porque a las mujeres se nos pone fecha de caducidad y de mayores ya no interesamos". Preguntado por ello, la catalana ha resaltado tal pensamiento mientras bromeaba con que va "mintiendo todo el rato, como si fuera un juego".

Granada disfrutará de la actuación de Lahoz el 28 de abril en el Restaurante Las Tomasas gracias a la iniciativa de Cervezas Alhambra. La artista volverá a una ciudad que le "inspira mucho" y que cuenta en su repertorio con una pieza inspirada en ella. Sin embargo, y para tristeza de los vecinos de Guadix, la cantante ha reconocido que suele ir más a la capital que a 'su' pueblo.