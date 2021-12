Joan Carles March: "Tenemos que poner más barreras al Covid-19, no solo la vacunación"

Este jueves ha pasado por #DirectosEnRedGD Joan Carles March, médico, investigador y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, quien ha charlado con el director de GranadaDigital, Juan Prieto, sobre la situación con la sexta ola del Covid-19 y las recomendaciones para esta Navidad. Joan Carles March ha asegurado que es necesario “poner más barreras al Covid-19”. “Si pensamos que con la vacunación ya tenemos, nos equivocamos”, ha comentado. Para el médico e investigador, las medidas que anunció el presidente del Gobierno llegan tarde y “deberían haber ido por otra línea”. Además, considera que deberían ser “unificadas” en todas las comunidades.

Joan Carles March ha comentado que la pandemia del Covid-19 “nos ha pillado” y que “nadie pensaba que estaríamos en la situación que estamos” tras el proceso de vacunación “tan importante”. “Estamos mal y la situación es preocupante. No quiero ser futurista, a finales de agosto dije que tendríamos una sexta ola. No pensaba que de estas características, de esta grandiosidad. Tenemos muchos contagios y se mezclan las dos variantes: ómicron y delta. Está habiendo un número de casos muy alto. A la larga, ómicron parece más leve, pero cuando hay contagios, llegan al hospital y a las UCI. Hay que cuidarse mucho para intentar evitarlo”, ha asegurado.

El aumento de contagios se debe, en palabras de March, a que la gente se ha “relajado demasiado”. “Por el nivel de vacunación que había, pensábamos que no iba a llegar. Veíamos a Alemania o Austria, pero aquí estábamos mejor porque tenemos más vacunación. Es verdad que lo hemos hecho muy bien, pero con el frío y en los entornos cerrados y concurridos, el virus es más listo, sabe qué hacer y lo que hace es pillarnos e infectarnos. El relax facilita este número de contagios”, ha señalado. March ha resaltado que se deberían haber tomado medidas “antes” y que tras la reunión de Pedro Sánchez con los presidentes de las comunidades se toman “medidas inútiles, que no sirven”. March ha apuntado que en lugares donde haya aglomeraciones se vaya “con cuidado”, pero recuerda que la evidencia científica indica que “las infecciones en exteriores son escasas”. “Las medidas debería haber ido por otra línea”, ha insistido.

Cuestionado por las medidas que él considera que se deberían haber tomado, March ha señalado que la primer sería “fomentar el teletrabajo” para que no haya concentraciones de personas en los espacios de trabajo y también se evite el tener que coger el transporte público, donde “pueden contagiarse”. El tema del certificado Covid para acceder a establecimientos de hostelería, ocio nocturno y esparcimiento es “una barrera que ayuda a que no haya contactos entre vacunados y no vacunados”, pero considera que la vacunación “no es infalible” y se tienen que poner “más barreras”. También cree que habría que haber hecho “recomendaciones para cenas navideñas” y haber impuesto otro tipo de medidas como las que se han tomado en Cataluña. “Un toque de queda a las 1:00 horas, por ejemplo. Es una medida dura para el ocio nocturno y quita horas a la restauración, pero si no, en enero vamos a tener un problema más grave”, ha apuntado.

El número de contagios es elevado, pero la cifra de ingresados en hospitales y en UCI todavía no son alarmantes. March ha recordado que “si hay muchos infectados, estos pueden ingresar en hospital y si lo hacen en la UCI, pueden morir”, por lo que ve necesarias “medidas más duras” para bajar los casos. “Limitar el número de personas juntas en un bar. Esta es una medida en un sector muy afectado, pero deberían haber sido medidas más duras. Es lo que necesita este país”, ha insistido. Para March, las medidas han sido “una decepción” y ha lamentado que se haya “utilizado más la política que la ciencia”.

Durante la entrevista en #DirectosEnRedGD, March ha destacado también que hay tres elementos básicos: VMV, que son “vacunación, mascarilla y ventilación” y ha comentado que sería importante “poner medidores de CO2” en bares o aulas de los colegios. “Cuando avisan, hay que tener cuidades, abro la ventana, la puerta y me pongo la mascarilla”, ha indicado.

Para esta Navidad, March recomienda tener “responsabilidad individual” y no acudir “a encendidos de luces con concentraciones”. “Estamos al aire libre, pero estamos muy cerca. Si hay un contagiado, asintomático y sale, lo que hace es favorece el contagio. Creo que no es momento de cabalgatas o hay que limitar cabalgatas. Creo que no es el momento de uvas en Plaza del Carmen o en Sol. Más vale pasarse que quedarse corto. Nos jugamos la vida de gente. Cada día muere gente, menos que en Alemania, pero hay que evitar las muertes”, ha señalado.

El médico e investigador considera que deberían tomarse “medidas mundiales que ayuden a mejorar la situación del mundo y que no se generen nuevas variantes”, como ha sido el caso de delta en la India y ómicron en Sudáfrica.

March ha insistido en la importancia de la responsabilidad individual. “Cada uno tenemos que ser conscientes de que no debemos ir a una aglomeración, estar en un lugar con mucho alboroto, en un bar lleno, porque al final nos perjudica”, ha asegurado. “Hay que ir con cuidado. Venimos del Puente de la Constitución, de días de fiesta y movilidad, y nos ha llevado que ahora estemos con muchos contagios. Es una situación complicada. Ahora añadimos Nochebuena, Navidad, 1 de enero y Reyes. Tenemos muchas fiestas que pueden incrementar la contagiosidad. Pensamos que no nos va a afectar, que ya estamos vacunados, pero es necesaria mayor responsabilidad e ir con cuidado. La variante ómicron es muy contagiosa”, ha explicado.

La tercera dosis de la vacuna es “importante” y “necesaria sí o sí”, según March, que ha recordado que a partir de los cuatro meses de vacunarse baja la inmunidad. “Que se la pongan los mayores de 40, el profesorado, servicio público y cuidadoras, que hacen una labor como las enfermeras o auxiliares en una residencia. Y los enfermos crónicos. Con una mejor situación, favorecemos que el virus no nos afecte tanto. También vacunar a los niños es importante”, ha dicho.

March prevé que haya más dosis de refuerzo de la vacuna contra el Covid-19 y ha puesto como ejemplo Israel, que ya se está planteando la cuarta dosis para mayores 60, personas vulnerables y sanitarios. “Eso significa que ni una tercera dosis va a dar inmunidad. Habrá gente que necesitará más dosis”, ha apuntado. También ha destacado que será importante contar con una vacuna esterilizante, vía nasal que ayude a “disminuir el nivel de contagio”.

Por último, Juan Prieto le ha preguntado por si acabará esta pesadilla del Covid-19 y March ha dicho que “acabará seguro”. “Es verdad que todos pensábamos que acabaría antes. Recuerdo hace tres semanas, que había gente que decía que se había terminado la pandemia y fíjate como estamos ahora. No me gusta hacer perspectivas de futuro, es muy difícil, pero tal y como íbamos se veía venir, veía que una sexta ola era posible, puede haber hasta una séptima. Tenemos que intentar que el virus no afecte a tanta gente, que no vaya tanta al hospital y vaya a UCI o morir. Vacunando a todo el mundo, vacunando con buena cabeza y no pensando que todo está terminado. Yendo paso a paso ganaremos al virus”, ha comentado.

March ha añadido que la pandemia va a seguir “presente un tiempo más en nuestras vidas” y antes se tiene que “acabar con la sexta ola, bajar el número de contagios, que entre menos gente en UCI y poner barreras para que sea más difícil para el virus atravesarlas todas”. “Si pensamos que con la vacunación ya tenemos, nos equivocamos”, ha sentenciado March, al que podremos ver en el programa ‘Salud a todo twitch’ en el Twitch de GranadaDigital cada miércoles a las 20:00 horas para seguir “ayudando a que la gente tenga más salud”.