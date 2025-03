Diputación tilda de "desfachatez" la comparecencia de los alcaldes socialistas con deuda con el Consorcio Provincial de Bomberos

El diputado de Asistencia a Municipios y Emergencias, Eduardo Martos, ha vuelto a reclamar a los Ayuntamientos de Armilla, Maracena y Atarfe sus impagos al Consorcio Provincial de Bomberos y ha tildado de “desfachatez” la comparecencia de los alcaldes socialistas que mantienen dicha deuda. "Los tres municipios, que tienen competencias en la materia, deben un total de 2,2 millones de euros, poniendo en riesgo el buen funcionamiento de un servicio esencial para la seguridad de la provincia. Concretamente, Maracena adeuda 1,5 millones de euros, mientras que Armilla acumula un cargo de 276.000 euros y Atarfe, de 445.000 euros", ha indicado el diputado.

Martos ha declarado que es "inaceptable que estos Ayuntamientos morosos, respaldados por la diputada provincial Fátima Gómez, pretendan exigir mejoras y recursos a la Diputación cuando ellos mismos no cumplen con sus obligaciones". "No se puede tener la desfachatez de presentarse en la puerta de la institución a quejarse, mientras se mantiene una deuda millonaria que pone en jaque la seguridad de los ciudadanos. Todos los demás municipios han cumplido con sus pagos y no es justo que unos pocos pongan en peligro un servicio tan esencial", ha añadido.

El diputado ha recordado que la Diputación ha tratado de alcanzar acuerdos y facilitar soluciones de pago, pero ante la falta de respuesta firme por parte de los consistorios deudores, se verá obligada a actuar con contundencia. “Si no se llega a una solución de inmediato, no dudaremos en llevar a cabo las acciones judiciales necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos. La seguridad de los granadinos no puede verse afectada por la irresponsabilidad de unos pocos. Si no están dispuestos a pagar lo que les corresponde, tienen la puertas abiertas para salir del Consorcio y prestar el servicio por cuenta individual, tal y como les obliga la ley, con los costes millonarios que ello conllevaría”, ha advertido Martos.

El diputado ha detallado que Armilla ha mostrado "su negativa a abonar la deuda, argumentando que no está de acuerdo con los costes establecidos, si bien Maracena había acumulado un gran retraso en los pagos, pero se llegó a un plan de aportación gradual del que queda un saldo importante por liquidar". Por último, Atarfe "se comprometió a realizar el pago, pero hasta la fecha no ha abonado un solo euro, desentendiéndose de sus responsabilidades y aprovechándose del servicio que, como todos los demás municipios, debe costear”, ha señalado.

Desde la institución provincial, se insiste en que la prestación del servicio de bomberos es una responsabilidad compartida y que el impago de algunos municipios supone un sobrecoste para el resto de la provincia. “La Diputación ha realizado esfuerzos para mejorar el servicio de emergencias, con el incremento de efectivos y la modernización de los vehículos, pero no podemos seguir permitiendo que, por toda la cara, estos tres ayuntamientos se beneficien del servicio sin pagar lo que les corresponde”, ha concluido Martos.

